Бош прокурор, мудофаа вазири ва ички ишлар вазирига янги унвонлар берилди
Бош прокурор, мудофаа вазири ва ички ишлар вазирига янги унвонлар берилди
Фармон билан: Ўзбекистон бош прокурори Ниғматилла Йўлдашевга 2-даражали давлат адлия маслаҳатчиси махсус унвони; Ўзбекистон мудофаа вазири Шуҳрат Холмухамедовга генерал-лейтенант ҳарбий унвони; Ўзбекистон ички ишлар вазири Азиз Ташпулатовга генерал-лейтенант махсус унвони берилди.
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёевнинг фармони билан Ўзбекистон бош прокурори, мудофаа вазири ва ички ишлар вазири унвонлар билан мукофотланди. Бу ҳақда президент матбуот котиби маълум қилди.Фармон билан:
https://sputniknews.uz/20250825/mustaqillik-34-yillik-qator-fuqaro-mukofot-51495729.html
ўзбекистон
Бош прокурор, мудофаа вазири ва ички ишлар вазирига янги унвонлар берилди

Ниғматилла Йўлдошевга 2-даражали давлат адлия маслаҳатчиси, мудофаа вазири Шуҳрат Холмухамедов ва ички ишлар вазири Азиз Тошпўлатовга генерал-лейтенант махсус унвони берилди.
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёевнинг фармони билан Ўзбекистон бош прокурори, мудофаа вазири ва ички ишлар вазири унвонлар билан мукофотланди. Бу ҳақда президент матбуот котиби маълум қилди.
Фармон билан:
Ўзбекистон бош прокурори Ниғматилла Йўлдашевга 2-даражали давлат адлия маслаҳатчиси махсус унвони
Ўзбекистон мудофаа вазири Шуҳрат Холмухамедовга генерал-лейтенант ҳарбий унвони;
Ўзбекистон ички ишлар вазири Азиз Ташпулатовга генерал-лейтенант махсус унвони берилди.
