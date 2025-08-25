Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250825/uzum-sayl-uzumchilik-51480166.html
"Узум сайли" халқаро фестивали қандай ўтди - ёрқин суратлар
"Узум сайли" халқаро фестивали қандай ўтди - ёрқин суратлар
Sputnik Ўзбекистон
Заркентда узум байрами учинчи бор кўплаб мамлакатлардан меҳмонларни тўплади. 25.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-25T11:02+0500
2025-08-25T11:02+0500
ўзбекистон
фестивал
тошкент вилояти
фото
мултимедиа
узум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51482033_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_8c13820802f114ab2dc3f5be8b8e30d1.jpg
22−23 август кунлари Тошкент вилоятининг Паркент туманидаги Заркент қишлоғида учинчи бор анъанавий "Узум сайли" узумчилик ва виночилик халқаро фестивали бўлиб ўтди. Тадбир Экология вазирлиги ҳузуридаги Туризм қўмитаси ва вилоят ҳокимлиги томонидан ташкил этилди.Фестиваль дастури жуда бой бўлди: қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ярмаркалари, виночилик соҳаси ютуқлари тақдимоти, халқаро конференция, фольклор ва эстрада концертлари, ёш дизайнерларнинг мода намойишлари, ҳунармандлар кўргазмалари ва дегустациялар.Воқеанинг энг ёрқин лаҳзалари Sputnik Ўзбекистон фоторепортажида акс этган:
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51482033_20:0:1157:853_1920x0_80_0_0_229b799a8581f7ffc31680fc6eaa018e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, фестивал, тошкент вилояти, фото, мултимедиа, узум, фото
ўзбекистон, фестивал, тошкент вилояти, фото, мултимедиа, узум, фото

"Узум сайли" халқаро фестивали қандай ўтди - ёрқин суратлар

11:02 25.08.2025
Oбуна бўлиш
Заркентда узум байрами учинчи бор кўплаб мамлакатлардан меҳмонларни тўплади.
22−23 август кунлари Тошкент вилоятининг Паркент туманидаги Заркент қишлоғида учинчи бор анъанавий "Узум сайли" узумчилик ва виночилик халқаро фестивали бўлиб ўтди. Тадбир Экология вазирлиги ҳузуридаги Туризм қўмитаси ва вилоят ҳокимлиги томонидан ташкил этилди.

Байрамда Ўзбекистоннинг 12 та вилоятидан фермер хўжаликлари, вино ишлаб чиқарувчи корхоналар, табиий ичимликлар ва шарбатлар ишлаб чиқарувчилар, шунингдек, хорижий мутахассислар иштирок этди. Меҳмонлар орасида 40 тага яқин давлат, жумладан, Россия делегациялари ҳам бор.

Фестиваль дастури жуда бой бўлди: қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ярмаркалари, виночилик соҳаси ютуқлари тақдимоти, халқаро конференция, фольклор ва эстрада концертлари, ёш дизайнерларнинг мода намойишлари, ҳунармандлар кўргазмалари ва дегустациялар.
Воқеанинг энг ёрқин лаҳзалари Sputnik Ўзбекистон фоторепортажида акс этган:

"Узум сайли" халқаро фестивали

&quot;Узум сайли&quot; халқаро фестивали - Sputnik Ўзбекистон
1/15

"Узум сайли" халқаро фестивали

© Sputnik

"Узум сайли" халқаро фестивали

&quot;Узум сайли&quot; халқаро фестивали - Sputnik Ўзбекистон
2/15
© Sputnik

"Узум сайли" халқаро фестивали

"Узум сайли" халқаро фестивали

&quot;Узум сайли&quot; халқаро фестивали - Sputnik Ўзбекистон
3/15

"Узум сайли" халқаро фестивали

"Узум сайли" халқаро фестивали

&quot;Узум сайли&quot; халқаро фестивали - Sputnik Ўзбекистон
4/15

"Узум сайли" халқаро фестивали

© Sputnik

"Узум сайли" халқаро фестивали

&quot;Узум сайли&quot; халқаро фестивали - Sputnik Ўзбекистон
5/15
© Sputnik

"Узум сайли" халқаро фестивали

© Sputnik

"Узум сайли" халқаро фестивали

&quot;Узум сайли&quot; халқаро фестивали - Sputnik Ўзбекистон
6/15
© Sputnik

"Узум сайли" халқаро фестивали

© Sputnik

"Узум сайли" халқаро фестивали

&quot;Узум сайли&quot; халқаро фестивали - Sputnik Ўзбекистон
7/15
© Sputnik

"Узум сайли" халқаро фестивали

"Узум сайли" халқаро фестивали

&quot;Узум сайли&quot; халқаро фестивали - Sputnik Ўзбекистон
8/15

"Узум сайли" халқаро фестивали

© Sputnik

"Узум сайли" халқаро фестивали

&quot;Узум сайли&quot; халқаро фестивали - Sputnik Ўзбекистон
9/15
© Sputnik

"Узум сайли" халқаро фестивали

"Узум сайли" халқаро фестивали

&quot;Узум сайли&quot; халқаро фестивали - Sputnik Ўзбекистон
10/15

"Узум сайли" халқаро фестивали

© Sputnik

"Узум сайли" халқаро фестивали

&quot;Узум сайли&quot; халқаро фестивали - Sputnik Ўзбекистон
11/15
© Sputnik

"Узум сайли" халқаро фестивали

"Узум сайли" халқаро фестивали

&quot;Узум сайли&quot; халқаро фестивали - Sputnik Ўзбекистон
12/15

"Узум сайли" халқаро фестивали

"Узум сайли" халқаро фестивали

&quot;Узум сайли&quot; халқаро фестивали - Sputnik Ўзбекистон
13/15

"Узум сайли" халқаро фестивали

© Sputnik

"Узум сайли" халқаро фестивали

&quot;Узум сайли&quot; халқаро фестивали - Sputnik Ўзбекистон
14/15
© Sputnik

"Узум сайли" халқаро фестивали

© Sputnik

"Узум сайли" халқаро фестивали

&quot;Узум сайли&quot; халқаро фестивали - Sputnik Ўзбекистон
15/15
© Sputnik

"Узум сайли" халқаро фестивали

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0