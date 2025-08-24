Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИ мамлакатларида саноат ишлаб чиқариш ҳажми ошди
ЕОИИ мамлакатларида саноат ишлаб чиқариш ҳажми ошди
Энг юқори ўсиш Қирғизистон ва Қозоғистонда қайд этилган. 24.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. 2025 йилнинг олти ойи давомида Еврооисиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида саноат ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилга қараганда 1,7 фоизга ошди.Ўсиш Иттифоқнинг деярли ҳамма мамлакатларида кузатилди:Арманистонда эса саноат ишлаб чиқариш ҳажми пасайган. Шу билан бирга, ЕОИИ мамлакатларида қайта ишлаш саноатида 3,9 фоиз ўсиш кузатилган.
ЕОИИ мамлакатларида саноат ишлаб чиқариш ҳажми ошди

14:02 24.08.2025
Энг юқори ўсиш Қирғизистон ва Қозоғистонда қайд этилган.
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. 2025 йилнинг олти ойи давомида Еврооисиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида саноат ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилга қараганда 1,7 фоизга ошди.
Ўсиш Иттифоқнинг деярли ҳамма мамлакатларида кузатилди:
Қирғизистонда – 10,2% га;
Қозоғистонда – 6,5% га;
Россияда – 1,4% га,
Беларусда – 0,3% га.
Арманистонда эса саноат ишлаб чиқариш ҳажми пасайган. Шу билан бирга, ЕОИИ мамлакатларида қайта ишлаш саноатида 3,9 фоиз ўсиш кузатилган.
