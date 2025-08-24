https://sputniknews.uz/20250824/eoii-sanoat-ishlab-chiqarish-51454856.html
ЕОИИ мамлакатларида саноат ишлаб чиқариш ҳажми ошди
ЕОИИ мамлакатларида саноат ишлаб чиқариш ҳажми ошди
Sputnik Ўзбекистон
Энг юқори ўсиш Қирғизистон ва Қозоғистонда қайд этилган. 24.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-24T14:02+0500
2025-08-24T14:02+0500
2025-08-24T14:02+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51231899_0:0:1187:668_1920x0_80_0_0_53d92e7d8d3377d59814b0f2b0ab0277.jpg
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. 2025 йилнинг олти ойи давомида Еврооисиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида саноат ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилга қараганда 1,7 фоизга ошди.Ўсиш Иттифоқнинг деярли ҳамма мамлакатларида кузатилди:Арманистонда эса саноат ишлаб чиқариш ҳажми пасайган. Шу билан бирга, ЕОИИ мамлакатларида қайта ишлаш саноатида 3,9 фоиз ўсиш кузатилган.
https://sputniknews.uz/20250822/eoii-asean-51423543.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51231899_89:0:1077:741_1920x0_80_0_0_0a51042b20390c031c9ca794e1627e60.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, иқтисод
ЕОИИ мамлакатларида саноат ишлаб чиқариш ҳажми ошди
Энг юқори ўсиш Қирғизистон ва Қозоғистонда қайд этилган.
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik.
2025 йилнинг олти ойи давомида Еврооисиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида саноат ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилга қараганда 1,7 фоизга ошди.
Ўсиш Иттифоқнинг деярли ҳамма мамлакатларида кузатилди:
Қирғизистонда – 10,2% га;
Арманистонда эса саноат ишлаб чиқариш ҳажми пасайган. Шу билан бирга, ЕОИИ мамлакатларида қайта ишлаш саноатида 3,9 фоиз ўсиш кузатилган.