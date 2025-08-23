Ўзбекистон
Янги ўқув йили айрим талабалар учун 8 сентябрдан бошланади — вазирлик
Янги ўқув йили айрим талабалар учун 8 сентябрдан бошланади — вазирлик
Биринчи курс ва катта курс талабалар учун янги ўқув йили турли саналарда бошланади. 23.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. ️Янги ўқув йили 1-курслар учун 3 сентябрдан, юқори курсларга 8 сентябрдан бошланади. Бу ҳақда Олий таълим вазири буйруғида айтиб ўтилган. 2025/2026-ўқув йилини бошлаш саналари:Олий таълим ташкилотларида биринчи босқичга қабул қилинган талабалар учун “Кредит таълими тизимига кириш” ҳафталиги ҳамда “Талабаликка бағишлов” тадбирлари ташкил этилади.Ҳафталик доирасида:Талабаларни олий таълим ташкилоти фаолияти билан таништириш, кредит-модул тизимининг мазмун-моҳияти ва афзалликларини тушунтириш ҳамда танлов фанларни мақсадли танлаш;Талабаларда мустақил таълим кўникмаларини шакллантириш, академик ҳалоллик тамойиллари ва касбий ҳамда шахсий ривожланиш масалалари юзасидан тарғибот-ташвиқот ишлари амалга оширилади.
Янги ўқув йили айрим талабалар учун 8 сентябрдан бошланади — вазирлик

Биринчи курс ва катта курс талабалар учун янги ўқув йили турли саналарда бошланади.
