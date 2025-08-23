https://sputniknews.uz/20250823/yangi-oquv-yili-8-sentyabrdan-boshlanadi-51436881.html
ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. ️Янги ўқув йили 1-курслар учун 3 сентябрдан, юқори курсларга 8 сентябрдан бошланади. Бу ҳақда Олий таълим вазири буйруғида айтиб ўтилган. 2025/2026-ўқув йилини бошлаш саналари:Олий таълим ташкилотларида биринчи босқичга қабул қилинган талабалар учун "Кредит таълими тизимига кириш" ҳафталиги ҳамда "Талабаликка бағишлов" тадбирлари ташкил этилади.Ҳафталик доирасида:Талабаларни олий таълим ташкилоти фаолияти билан таништириш, кредит-модул тизимининг мазмун-моҳияти ва афзалликларини тушунтириш ҳамда танлов фанларни мақсадли танлаш;Талабаларда мустақил таълим кўникмаларини шакллантириш, академик ҳалоллик тамойиллари ва касбий ҳамда шахсий ривожланиш масалалари юзасидан тарғибот-ташвиқот ишлари амалга оширилади.
Янги ўқув йили айрим талабалар учун 8 сентябрдан бошланади — вазирлик
Биринчи курс ва катта курс талабалар учун янги ўқув йили турли саналарда бошланади.
ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. ️Янги ўқув йили 1-курслар учун 3 сентябрдан, юқори курсларга 8 сентябрдан бошланади. Бу ҳақда Олий таълим вазири буйруғида айтиб ўтилган.
2025/2026-ўқув йилини бошлаш саналари:
Академик лицейлар ўқувчилари учун — 3 сентябрдан,
Олий таълим муассасаларинин 1-курс талабалари учун — 3 сентябрдан,
ОТМларнинг иккинчи ва юқори курс талабалари учун — 8 сентябрдан.
Олий таълим ташкилотларида биринчи босқичга қабул қилинган талабалар учун “Кредит таълими тизимига кириш” ҳафталиги ҳамда “Талабаликка бағишлов” тадбирлари ташкил этилади.
Ҳафталик доирасида:
Талабаларни олий таълим ташкилоти фаолияти билан таништириш, кредит-модул тизимининг мазмун-моҳияти ва афзалликларини тушунтириш ҳамда танлов фанларни мақсадли танлаш;
Талабаларда мустақил таълим кўникмаларини шакллантириш, академик ҳалоллик тамойиллари ва касбий ҳамда шахсий ривожланиш масалалари юзасидан тарғибот-ташвиқот ишлари амалга оширилади.