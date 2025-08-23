https://sputniknews.uz/20250823/moq-va-ofa-manchester-siti-klub-51444655.html
МОҚ ва ЎФА раҳбарияти “Манчестер сити“ клуби билан танишди
2025-08-23T16:26+0500
2025-08-23T16:26+0500
2025-08-23T16:26+0500
спорт
ўзбекистон
буюк британия
миллий олимпия қўмитаси
футбол
абдуқодир ҳусанов
ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси ва Ўзбекистон футбол ассоциацияси раҳбарияти Англиянинг Манчестер шаҳрида бўлиб “Манчестер сити” клубининг штаб-квартираси ҳамда жамоа академиясига ташриф буюрди. Мутасаддилар клуб тарихи ва унинг тизими билан яқиндан танишишди, клубнинг маркетинг, академия фаолияти ва ундаги футбол таълими, халқаро алоқалар, селекция ва бошқа йўналишлардаги фаолияти ҳақида батафсил маълумот беришди. Ташриф якунида расмийлар “Манчестер Сити” жамоасининг машғулот базаси билан танишишди. Бош мураббийи, Хосеп Гвардиола ва клуб ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов билан суҳбат ташкил этилди.
