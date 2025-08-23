Кирилл Вышинский вафот этди
12:30 23.08.2025 (янгиланди: 12:31 23.08.2025)
© telegram sputnikuzbekistan / Медиабанкка ўтишПосле тяжелой и продолжительной болезни в Москве скончался журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский
ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Бугун "Россия Сегодня" медиагуруҳи журналисти ва ижрочи директори Кирилл Вышинский узоқ вақт давом этган касалликдан сўнг 59 ёшда вафот этди.
Кирилл истеъдодли журналист ва умумий маданиятимизнинг ватанпарвари сифатида ғорларда яшайдиган украин нацизмининг барча мураккаб шафқатсизлигини бошдан кечирди. Шунчаки таҳририятимиз билан ҳамкорлик қилгани учун у қамоққа ташланди, у ерда 15 ойни қийноқларга тенг шароитларда ўтказди... Кирилл Вишинский бизнинг хотирамизда энг юксак фуқаролик, касбий ва инсоний меъёрлар намунаси сифатида сақланиб қолади, - деди "Россия Сегодня" бош директори Дмитрий Киселев.
Вышинский 1967 йил 19 февралда Украина ССРнинг Днепропетровск шаҳрида туғилган. Армия хизматидан сўнг у Днепропетровск университетининг филология факультетини тугатиб рус тили ва адабиёти ўқитувчиси бўлиб ишлаган.
1990 йилларда у журналистика фаолияти билан шуғуллана бошлаган. Дастлаб Днепропетровскдаги 11-каналда бош муҳаррир, Украинанинг ICTV телеканалида муҳаррир ва бошловчи сифатида ишлаган.
2006 йил октябрь ойидан бошлаб у Россиянинг ВГТРК телеканалининг Киевдаги махсус мухбири бўлди.
Украинадаги 2014 йилда содир бўлган давлат тўнтаришидан сўнг у журналистик фаолиятини давом эттиради.
2018 йил 15 майда Вышинский Украина Хавфсизлик хизмати томонидан ҳибсга олинади ва 2019 йил 7 сентябрда Украина ва Россия ўртасидаги маҳбуслар алмашинуви доирасида озод этилади.
Шундан сўнг "Россия Сегодня" гуруҳи таркибидаги РИА Новости-Украина агентлигига раҳбарлик қилди.
Кирилл Вышинский 1-даражали “Ватанга хизматлари учун” ордени ва “Қримни қайтаргани учун” медали билан тақдирланган.