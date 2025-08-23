ИИББ талаба ва ота-оналарни огоҳлантирди

https://sputniknews.uz/20250823/iibb-talaba-va-ota-onalarni-ogohlantirdi-51438819.html
ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Тошкент шаҳар Ички ишлар Бош бошқармаси янги ўқув йили арафасида пойтахтга келаётган талабалар ва уларнинг ота-оналарини фирибгарликдан огоҳ бўлишга чақирди. ИИББга кўра, энг кўп учрайдиган ҳолларда фирибгарлар интернетда арзон квартира ижараси ҳақида эълон бериб, одамларни чалғитади.️Фирибгарлар ўзларига тегишли бўлмаган квартира суратларини жойлаб, уни арзон нархда ижарага таклиф қилади.️ Талабалар ёки ота-оналар қизиқиб, улар билан боғланади.Ш️ндан сўнг фирибгарлар “бронь қилиш” ёки икки ойлик ижара учун олдиндан пул тўлашни талаб қилади. ️Пул олингач, фирибгарлар алоқани узади ва қурбонларни блоклайди. Натижада на квартира, на пул қолади.Бундай вазиятга тушиб қолмаслик учун ИИББ квартирани шахсан кўрмасдан туриб олдиндан пул ўтказмасликни, фақат уй эгаси билан учрашиб, ижара шартномасини тузишни ва бегона одамларга шахсий маълумотларни юбормасликни тавсия қилади.
