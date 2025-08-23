Генерал Москалик қотилининг ёрдамчиси қўлга олинди — видео

https://sputniknews.uz/20250823/fxx-general-moskalikning-qotilini-qolga-oldi-51443677.html
Гумонланувчи, Украина махсус хизматлари кўрсатмаси билан генерални кузатганини ва қўлбола бомба етказиб берганини тан олди. 23.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-23T14:27+0500
2025-08-23T14:27+0500
2025-08-23T14:49+0500
ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Россия Федерал Хавфсизлик хизмати генерал-лейтенант Ярослав Москаликка уюштирилган қотиллик иштирокчисини қўлга олди.Ҳибсга олинган шахс, шунингдек, Украина махсус хизматларига Аэрокосмик кучлар ҳарбий хизматчилари, мудофаа корхоналари раҳбарлари ва ходимлари, Саратов вилоятидаги муҳим ва транспорт инфратузилмаси объектлари тўғрисидаги маълумотларни узатган.Сўроқдан маълум бўлишича, у 2023 йил июль ойида у WatsApp орқали Украина махсус хизматлари ходими билан боғланиб, пул мукофоти учун ҳамкорлик қилишга рози бўлган.Унга нисбатан террорчилик ҳаракатини содир этишга кўмаклашиш ва уюшган гуруҳ томонидан портловчи моддалар ёки портловчи қурилмаларни ноқонуний сотиш моддалари билан иш қўзғатилган; у давлатга хиёнатда айбланиши мумкин. Судланувчи қамоққа олиниб, ўз айбига тўлиқ иқрор бўлди.Сўроқ пайтида ҳужумчи генерални кузатиб турганини ва бомба етказаётганини айтди. Шунингдек, у суиқасд режалаштирилган ҳарбий-саноат комплекси корхоналари ходимларини кузатиб бораётганини тасдиқлади.Эслатиб ўтамиз, генерал-лейтенант Ярослав Москалик 25 апрель куни Москва вилоятининг Балашиха шаҳридаги, ўз уйининг подъездидан чиқаётган вақтда яқин жойда турган автомобил портлаши оқибатида қурбон бўлган эди. Тезкор ҳаракатлар натижасида ушбу террорчилик ҳаракатини содир этишда айбланган Игнат Кузинни ҳибсга олинган эди.Тергов қўмитасининг расмий вакили Светлана Петренконинг сўзларига кўра, 2023 йил сентябрь ойида у Россияга келган ва Москва вилоятида яшаган ва у ерда СБУ кураторидан кўрсатма кутган. Жиноят учун унга 18 минг доллар ваъда қилинган.
Янгиликлар
uz_UZ
2025-08-23T14:27+0500
14:27 23.08.2025 (янгиланди: 14:49 23.08.2025)
Эксклюзив
Гумонланувчи, Украина махсус хизматлари кўрсатмаси билан генерални кузатганини ва қўлбола бомба етказиб берганини тан олди.
ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Россия Федерал Хавфсизлик хизмати генерал-лейтенант Ярослав Москаликка уюштирилган қотиллик иштирокчисини қўлга олди.
“ФХХ, 2025 йил 25 апрелда генерал-лейтенант Ярослав Москаликка уюштирилган суиқасд учун портолвчи мосламани Москва вилоятига етказиб берган, 1976 йилда туғилган Россия фуқаросини Саратов вилоятида қўлга олди", - дейилади хабарда.
Ҳибсга олинган шахс, шунингдек, Украина махсус хизматларига Аэрокосмик кучлар ҳарбий хизматчилари, мудофаа корхоналари раҳбарлари ва ходимлари, Саратов вилоятидаги муҳим ва транспорт инфратузилмаси объектлари тўғрисидаги маълумотларни узатган.
Сўроқдан маълум бўлишича, у 2023 йил июль ойида у WatsApp орқали Украина махсус хизматлари ходими билан боғланиб, пул мукофоти учун ҳамкорлик қилишга рози бўлган.
Унга нисбатан террорчилик ҳаракатини содир этишга кўмаклашиш ва уюшган гуруҳ томонидан портловчи моддалар ёки портловчи қурилмаларни ноқонуний сотиш моддалари билан иш қўзғатилган; у давлатга хиёнатда айбланиши мумкин. Судланувчи қамоққа олиниб, ўз айбига тўлиқ иқрор бўлди.
Сўроқ пайтида ҳужумчи генерални кузатиб турганини ва бомба етказаётганини айтди. Шунингдек, у суиқасд режалаштирилган ҳарбий-саноат комплекси корхоналари ходимларини кузатиб бораётганини тасдиқлади.
Эслатиб ўтамиз, генерал-лейтенант Ярослав Москалик 25 апрель куни Москва вилоятининг Балашиха шаҳридаги, ўз уйининг подъездидан чиқаётган вақтда яқин жойда турган автомобил портлаши оқибатида қурбон бўлган эди.
Тезкор ҳаракатлар натижасида ушбу террорчилик ҳаракатини содир этишда айбланган Игнат Кузинни ҳибсга олинган эди.
Тергов қўмитасининг расмий вакили Светлана Петренконинг сўзларига кўра, 2023 йил сентябрь ойида у Россияга келган ва Москва вилоятида яшаган ва у ерда СБУ кураторидан кўрсатма кутган. Жиноят учун унга 18 минг доллар ваъда қилинган.