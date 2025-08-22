Ўзбекистон
"Шимолий оқим"ларни портлатиш гумони билан ушланган шахс УХХда ишлаган – WSJ
“Шимолий оқим”ларни портлатиш гумони билан ушланган шахс УХХда ишлаган – WSJ
Газетанинг ёзишича, қўлга олинган шахс захирадаги Украина Қуролли кучлари капитани. 22.08.2025
ТОШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. "Шимолий оқим"ларни портлатишда гумон қилиниб, Италияда қўлга олинган украиналик илгари Украина хавфсизлик хизматида (УХХ) ишлаган. Бу ҳақда "The Wall Street Journal" газетаси ўз манбаларига таянган ҳолда ёзмоқда.Нашр маълумотларига кўра, қўлга олинган Сергей К. захирадаги Украина Қуролли кучлари (УҚК) капитани. Бунга қадар у УХХда ҳамда ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими жалб қилинган бўлинмада ишлаган.Таъкидланишича, Европа ҳуқуқий тизимига биноан Италия ҳукумати қўлга олинган шахсни Германияга топшириши керак. У ерда унга 15 йилгача озодликдан маҳрум қилишни назарда тутувчи саботаж бўйича айблов эълон қилиниши керак."Шимолий оқимлар"даги портлашларЭслатиб ўтамиз, 2022 йилнинг 26 сентябрь куни Россиянинг Европага газ экспорт қилувчи иккита қувури – "Шимолий оқим" ва "Шимолий оқим 2"да портлашлар содир бўлди. Германия, Дания ва Швеция қасддан уюштирилган қўпорувчиликни истисно қилишмади. "Шимолий оқим" оператори "Nord Stream AG"нинг хабар беришича, газ қувурлари жиддий шикастланган ва уларни таъмирлаш муддатини белгилашнинг иложи йўқ. Россия Бош прокуратураси халқаро террорчилик акти юзасидан иш қўзғатди.
“Шимолий оқим”ларни портлатиш гумони билан ушланган шахс УХХда ишлаган – WSJ

Газетанинг ёзишича, қўлга олинган шахс захирадаги Украина Қуролли кучлари капитани.
ТОШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. “Шимолий оқим”ларни портлатишда гумон қилиниб, Италияда қўлга олинган украиналик илгари Украина хавфсизлик хизматида (УХХ) ишлаган. Бу ҳақда “The Wall Street Journal” газетаси ўз манбаларига таянган ҳолда ёзмоқда.
Нашр маълумотларига кўра, қўлга олинган Сергей К. захирадаги Украина Қуролли кучлари (УҚК) капитани. Бунга қадар у УХХда ҳамда ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими жалб қилинган бўлинмада ишлаган.
Таъкидланишича, Европа ҳуқуқий тизимига биноан Италия ҳукумати қўлга олинган шахсни Германияга топшириши керак. У ерда унга 15 йилгача озодликдан маҳрум қилишни назарда тутувчи саботаж бўйича айблов эълон қилиниши керак.

“Шимолий оқимлар”даги портлашлар

Эслатиб ўтамиз, 2022 йилнинг 26 сентябрь куни Россиянинг Европага газ экспорт қилувчи иккита қувури – “Шимолий оқим” ва “Шимолий оқим 2”да портлашлар содир бўлди. Германия, Дания ва Швеция қасддан уюштирилган қўпорувчиликни истисно қилишмади. "Шимолий оқим" оператори "Nord Stream AG"нинг хабар беришича, газ қувурлари жиддий шикастланган ва уларни таъмирлаш муддатини белгилашнинг иложи йўқ. Россия Бош прокуратураси халқаро террорчилик акти юзасидан иш қўзғатди.
Москва "Шимолий оқим" теракти бўйича терговни охиригача етказади – Россия ТИВ
20 Сентябр 2024, 14:18
20 Сентябр 2024, 14:18
0