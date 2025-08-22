Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга борди - фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан с рабочим визитом.
Ўзбекистон етакчиси "Озарбайжон – Туркманистон - Ўзбекистон" форматидаги уч томонлама учрашувда иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Туркман халқининг миллий етакчиси, Туркманистон Халқ Маслаҳати раиси Гурбангули Бердимуҳамедовнинг таклифига биноан амалий ташриф билан ушбу мамлакатга келди, дея хабар берди президент матбуот хизмати.
Туркманбоши шаҳри аэропортида давлат раҳбарини Туркманистон Вазирлар маҳкамаси раисининг ўринбосари Нокергули Атагулиев ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
Бугун Ўзбекистон етакчиси "Озарбайжон – Туркманистон - Ўзбекистон" форматидаги уч томонлама учрашувда иштирок этади ва икки томонлама музокаралар ўтказади.
"Аваза" миллий сайёҳлик зонасида бўлиб ўтадиган тадбир кун тартибига мувофиқ, кўп томонлама ҳамкорликни, энг аввало, савдо-иқтисодий, транспорт-коммуникация, энергетика ва гуманитар соҳаларда ривожлантириш масалалари кўриб чиқилади. Қатор қўшма ҳужжатлар имзоланиши кўзда тутилган.
5 Август, 13:50