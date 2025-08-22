Ўзбекистон
Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга борди - фото
Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга борди - фото
Sputnik Ўзбекистон
22.08.2025
ТОШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Туркман халқининг миллий етакчиси, Туркманистон Халқ Маслаҳати раиси Гурбангули Бердимуҳамедовнинг таклифига биноан амалий ташриф билан ушбу мамлакатга келди, дея хабар берди президент матбуот хизмати.Туркманбоши шаҳри аэропортида давлат раҳбарини Туркманистон Вазирлар маҳкамаси раисининг ўринбосари Нокергули Атагулиев ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.Бугун Ўзбекистон етакчиси "Озарбайжон – Туркманистон - Ўзбекистон" форматидаги уч томонлама учрашувда иштирок этади ва икки томонлама музокаралар ўтказади."Аваза" миллий сайёҳлик зонасида бўлиб ўтадиган тадбир кун тартибига мувофиқ, кўп томонлама ҳамкорликни, энг аввало, савдо-иқтисодий, транспорт-коммуникация, энергетика ва гуманитар соҳаларда ривожлантириш масалалари кўриб чиқилади. Қатор қўшма ҳужжатлар имзоланиши кўзда тутилган.
Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга борди - фото

11:44 22.08.2025

11:44 22.08.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан с рабочим визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан с рабочим визитом. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон етакчиси "Озарбайжон – Туркманистон - Ўзбекистон" форматидаги уч томонлама учрашувда иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Туркман халқининг миллий етакчиси, Туркманистон Халқ Маслаҳати раиси Гурбангули Бердимуҳамедовнинг таклифига биноан амалий ташриф билан ушбу мамлакатга келди, дея хабар берди президент матбуот хизмати.
Туркманбоши шаҳри аэропортида давлат раҳбарини Туркманистон Вазирлар маҳкамаси раисининг ўринбосари Нокергули Атагулиев ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
Бугун Ўзбекистон етакчиси "Озарбайжон – Туркманистон - Ўзбекистон" форматидаги уч томонлама учрашувда иштирок этади ва икки томонлама музокаралар ўтказади.
"Аваза" миллий сайёҳлик зонасида бўлиб ўтадиган тадбир кун тартибига мувофиқ, кўп томонлама ҳамкорликни, энг аввало, савдо-иқтисодий, транспорт-коммуникация, энергетика ва гуманитар соҳаларда ривожлантириш масалалари кўриб чиқилади. Қатор қўшма ҳужжатлар имзоланиши кўзда тутилган.
