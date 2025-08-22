https://sputniknews.uz/20250822/korruptsiyaga-qarshi-kurash-51427585.html
Анонс: Ўзбекистонда коррупцияга қарши кураш
Анонс: Ўзбекистонда коррупцияга қарши кураш
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Коррупцияга қарши кураш бўйича МДҲ давлатлараро кенгашни ташкил этиш тўғрисидаги битимга қўшилди. 22.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-22T16:32+0500
2025-08-22T16:32+0500
2025-08-22T16:32+0500
матбуот маркази
коррупцияга қарши курашиш агентлиги
коррупция
мдҳ
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049653_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c598081ca3816bac8180255f61c70fb7.jpg
ТОШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида 2025 йил 26 август куни соат 13:00 да Ўзбекистонда коррупцияга қарши кураш мавзуга бағишланган “Москва–Тошкент” видеокўприги бўлиб ўтади.Анжуман иштирокчилари:Ўзбекистон Коррупцияга қарши кураш бўйича МДҲ давлатлараро кенгашни ташкил этиш тўғрисидаги битимга қўшилди.Муҳокама қилинадиган саволлар:Анжуманга журналистлар таклиф этиладиРўйхатдан ўтиш учун:+998971907178️ Телеграм: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03dbf0dde536e5d9855e5e815ddcf329.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
коррупцияга қарши курашиш агентлиги, коррупция, мдҳ, ўзбекистон
коррупцияга қарши курашиш агентлиги, коррупция, мдҳ, ўзбекистон
Анонс: Ўзбекистонда коррупцияга қарши кураш
Ўзбекистон Коррупцияга қарши кураш бўйича МДҲ давлатлараро кенгашни ташкил этиш тўғрисидаги битимга қўшилди.
ТОШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида 2025 йил 26 август куни соат 13:00 да Ўзбекистонда коррупцияга қарши кураш мавзуга бағишланган “Москва–Тошкент” видеокўприги бўлиб ўтади.
Москвадан: Коррупцияга қарши кураш бўйича давлатлараро кенгаш котибияти раҳбари ўринбосари Игорь Малашевич.
Тошкентдан: Ўзбекистон Коррупцияга қарши курашиш агентлиги матбуот котиби Шерзод Сапаров.
Ўзбекистон Коррупцияга қарши кураш бўйича МДҲ давлатлараро кенгашни ташкил этиш тўғрисидаги битимга қўшилди.
Муҳокама қилинадиган саволлар:
Коррупцияга қарши кураш бўйича давлатлараро кенгаш олдида қандай асосий вазифалар турибди?
Ўзбекистоннинг ушбу Кенгашга аъзо бўлиши мамлакат ва бутун МДҲ давлатлари учун қандай аҳамиятга эга?
Яқин келажакда Ҳамдўстлик мамлакатлари ўртасида қандай ҳамкорлик шакллари ва қўшма ташаббуслар режалаштирилган?
Анжуманга журналистлар таклиф этилади
️ Телеграм: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.