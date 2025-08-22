Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20250822/korruptsiyaga-qarshi-kurash-51427585.html
Анонс: Ўзбекистонда коррупцияга қарши кураш
Анонс: Ўзбекистонда коррупцияга қарши кураш
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Коррупцияга қарши кураш бўйича МДҲ давлатлараро кенгашни ташкил этиш тўғрисидаги битимга қўшилди. 22.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-22T16:32+0500
2025-08-22T16:32+0500
матбуот маркази
коррупцияга қарши курашиш агентлиги
коррупция
мдҳ
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049653_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c598081ca3816bac8180255f61c70fb7.jpg
ТОШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида 2025 йил 26 август куни соат 13:00 да Ўзбекистонда коррупцияга қарши кураш мавзуга бағишланган “Москва–Тошкент” видеокўприги бўлиб ўтади.Анжуман иштирокчилари:Ўзбекистон Коррупцияга қарши кураш бўйича МДҲ давлатлараро кенгашни ташкил этиш тўғрисидаги битимга қўшилди.Муҳокама қилинадиган саволлар:Анжуманга журналистлар таклиф этиладиРўйхатдан ўтиш учун:+998971907178️ Телеграм: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03dbf0dde536e5d9855e5e815ddcf329.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
коррупцияга қарши курашиш агентлиги, коррупция, мдҳ, ўзбекистон
коррупцияга қарши курашиш агентлиги, коррупция, мдҳ, ўзбекистон

Анонс: Ўзбекистонда коррупцияга қарши кураш

16:32 22.08.2025
© SputnikПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.08.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон Коррупцияга қарши кураш бўйича МДҲ давлатлараро кенгашни ташкил этиш тўғрисидаги битимга қўшилди.
ТОШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида 2025 йил 26 август куни соат 13:00 да Ўзбекистонда коррупцияга қарши кураш мавзуга бағишланган “Москва–Тошкент” видеокўприги бўлиб ўтади.
Анжуман иштирокчилари:
Москвадан: Коррупцияга қарши кураш бўйича давлатлараро кенгаш котибияти раҳбари ўринбосари Игорь Малашевич.
Тошкентдан: Ўзбекистон Коррупцияга қарши курашиш агентлиги матбуот котиби Шерзод Сапаров.
Ўзбекистон Коррупцияга қарши кураш бўйича МДҲ давлатлараро кенгашни ташкил этиш тўғрисидаги битимга қўшилди.
Муҳокама қилинадиган саволлар:
Коррупцияга қарши кураш бўйича давлатлараро кенгаш олдида қандай асосий вазифалар турибди?
Ўзбекистоннинг ушбу Кенгашга аъзо бўлиши мамлакат ва бутун МДҲ давлатлари учун қандай аҳамиятга эга?
Яқин келажакда Ҳамдўстлик мамлакатлари ўртасида қандай ҳамкорлик шакллари ва қўшма ташаббуслар режалаштирилган?
Анжуманга журналистлар таклиф этилади
Рўйхатдан ўтиш учун:
+998971907178
️ Телеграм: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0