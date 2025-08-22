https://sputniknews.uz/20250822/birinchi-orinbosar-51415753.html
Соғлиқни сақлаш вазирига янги биринчи ўринбосар тайинланди
Sputnik Ўзбекистон
2025-08-22T12:37+0500
2025-08-22T12:37+0500
2025-08-22T12:37+0500
Янгиликлар
uz_UZ
Бобоев тайинловга қадар Қашқадарё вилояти соғлиқни сақлаш бошқармаси бошлиғи сифатида фаолият юритиб келаётганди.
ТОШКЕНТ, 22 авг – Sputnik.
Ўзбекистон президенти қарори билан Алишер Бобоев соғлиқни сақлаш вазирининг биринчи ўринбосари этиб тайинланди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар бермоқда
Алишер Бобоев 1996 йилда Тошкент давлат тиббиёт институтини тамомлаб, ушбу олий ўқув юртининг клиник ординатура йўналишида таҳсил олган. Меҳнат фаолиятини 1998 йилда Тошкент давлат тиббиёт институтида катта лаборант сифатида бошлаган.
Турли йилларда Тошкент фармацевтика институти тиббий биологик фанлар кафедраси катта лаборанти, Олмазор тумани кўп тармоқли марказий поликлиникаси, 1-сонли Республика клиник шифохонаси маслаҳат-диагностика поликлиникаси ҳамда Республика клиник шифохонаси урология бўлими сингари қатор муассасаларда шифокор-уролог, Соғлиқни сақлаш вазирлиги котибиятида бош мутахассис каби лавозимларда ишлаган.
II даражали "Саломатлик" ордени билан тақдирланган Бобоев тайинловга қадар Қашқадарё вилояти соғлиқни сақлаш бошқармаси бошлиғи сифатида фаолият юритиб келаётганди.