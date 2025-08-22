Ўзбекистон
Ўзбекистонда бензин ишлаб чиқариш камайди, дизель ишлаб чиқариш эса ошди
Ўзбекистонда бензин ишлаб чиқариш камайди, дизель ишлаб чиқариш эса ошди
Миллий статистика қўмитаси 2025 йилнинг дастлабки 7 ойи бўйича маълумотларни эълон қилди. 22.08.2025
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-июль ойларида 667 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган. Бу ўтган йилга қараганда 15,7 фоизга кам. Дизель ёнилғиси ишлаб чиқариш кўрсаткичи эса қарийб 8% га ошган.Батафсил маълумот - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Ўзбекистонда бензин ишлаб чиқариш камайди, дизель ишлаб чиқариш эса ошди

17:02 22.08.2025
Миллий статистика қўмитаси 2025 йилнинг дастлабки 7 ойи бўйича маълумотларни эълон қилди.
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-июль ойларида 667 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган. Бу ўтган йилга қараганда 15,7 фоизга кам. Дизель ёнилғиси ишлаб чиқариш кўрсаткичи эса қарийб 8% га ошган.
Батафсил маълумот - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
