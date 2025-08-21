https://sputniknews.uz/20250821/ozbekiston-favqulodda-vaziyat-kamayish-51401266.html
Ўзбекистонда фавқулодда вазиятлар сони камайди
Ўзбекистонда фавқулодда вазиятлар сони камайди
Жорий йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистонда фавқулодда вазиятлар сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 29 фоизга камайган. Республикада йўл-транспорт ҳодисалари, сувдаги бахтсиз ҳодисалар, ис газидан заҳарланиш ва газ-ҳаво аралашмаларининг портлаши камайгани ҳақида батафсил маълумот - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Ўзбекистонда фавқулодда вазиятлар сони камайди
Фавқулодда вазиятлар вазирлиги 2025 йилнинг дастлабки 7 ойи бўйича маълумотларни эълон қилди.
Жорий йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистонда фавқулодда вазиятлар сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 29 фоизга камайган.
Республикада йўл-транспорт ҳодисалари, сувдаги бахтсиз ҳодисалар, ис газидан заҳарланиш ва газ-ҳаво аралашмаларининг портлаши камайгани ҳақида батафсил маълумот - Sputnik
Ўзбекистон инфографикасида.