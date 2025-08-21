Мустақиллик байрами муносабати билан ўзбекистонликлар неча кун дам олиши маълум бўлди

https://sputniknews.uz/20250821/mustaqillik-bayrami-dam-olish-51405591.html
18:54 21.08.2025 (янгиланди: 18:55 21.08.2025)
Бу йил Мустақиллик куни муносабати билан қўшимча дам олиш кунлари белгиланмаган.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
Ўзбекистон Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги 2025 йил Мустақиллик байрами муносабати неча кун дам олиш бўлишини маълум қилди.
Вазирликка кўра, 1 сентябрь – Мустақиллик куни байрами муносабати билан:
5 иш куни ишловчилар 3 кун – 30 август (шанба), 31 август (якшанба) ва 1 сентябрь (байрам) кунлари;
6 иш кунида ишловчилар 2 кун – 31 август (якшанба) ва 1 сентябрь (байрам) кунлари дам олади.
“Қўшимча дам олиш кунлари белгиланмаган ва дам олиш кунлари кўчирилмаган”, – дейилади вазирлик хабарида.