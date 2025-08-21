Ўзбекистон
Мустақиллик байрами муносабати билан ўзбекистонликлар неча кун дам олиши маълум бўлди
Мустақиллик байрами муносабати билан ўзбекистонликлар неча кун дам олиши маълум бўлди
Вазирликка кўра, 1 сентябр – Мустақиллик куни байрами муносабати билан: 5 иш куни ишловчилар 3 кун – 30 август (шанба), 31 август (якшанба) ва 1 сентябр (байрам) кунлари; 6 иш кунида ишловчилар 2 кун – 31 август (якшанба) ва 1 сентябр (байрам) кунлари дам олади.
2025-08-21T18:54+0500
2025-08-21T18:55+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/01/45447427_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_0221caf4faa41e1be6d2963a8da0f43f.jpg
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Ўзбекистон Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги 2025 йил Мустақиллик байрами муносабати неча кун дам олиш бўлишини маълум қилди.Вазирликка кўра, 1 сентябрь – Мустақиллик куни байрами муносабати билан:“Қўшимча дам олиш кунлари белгиланмаган ва дам олиш кунлари кўчирилмаган”, – дейилади вазирлик хабарида.
https://sputniknews.uz/20250711/mustaqillikning-34-yilligi-prezident-qarori-50456475.html
18:54 21.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
В парке Янги Узбекистон состоялись праздничные торжества по случаю 33-й годовщины независимости нашей страны.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Бу йил Мустақиллик куни муносабати билан қўшимча дам олиш кунлари белгиланмаган.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Ўзбекистон Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги 2025 йил Мустақиллик байрами муносабати неча кун дам олиш бўлишини маълум қилди.
Вазирликка кўра, 1 сентябрь – Мустақиллик куни байрами муносабати билан:
5 иш куни ишловчилар 3 кун – 30 август (шанба), 31 август (якшанба) ва 1 сентябрь (байрам) кунлари;
6 иш кунида ишловчилар 2 кун – 31 август (якшанба) ва 1 сентябрь (байрам) кунлари дам олади.
“Қўшимча дам олиш кунлари белгиланмаган ва дам олиш кунлари кўчирилмаган”, – дейилади вазирлик хабарида.
