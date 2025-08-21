https://sputniknews.uz/20250821/lavrov-putin-zelenskiy-51403734.html
Лавров Путин ва Зеленский учрашуви учун шартни маълум қилди
Лавров Путин ва Зеленский учрашуви учун шартни маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ТИВ раҳбарининг сўзларига кўра, вазирлар ва экспертлар олий даражада кўриб чиқишни талаб қиладиган масалаларни олдиндан ишлаб чиқишлари керак. 21.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-21T18:06+0500
2025-08-21T18:06+0500
2025-08-21T18:06+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
сергей лавров
владимир путин
владимир зеленский
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51403564_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_68ae8defd7fd07f5ac0f21e42995f99b.jpg
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Владимир Зеленский билан учрашишга тайёрлигини бир неча марта айтган, бироқ бу учун вазирлар ва экспертлар олий даражада кўриб чиқишни талаб қиладиган масалаларни олдиндан ишлаб чиқишлари керак. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.Лавровнинг эслатишича, Зеленский Путин билан музокаралар ўтказишни тақиқловчи ўзининг уч йил олдинги фармонини ҳалиям бекор қилмаган.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51403564_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_34f53210ebb97ddcb941990428b85cdb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия
Лавров Путин ва Зеленский учрашуви учун шартни маълум қилди
Россия ТИВ раҳбарининг сўзларига кўра, вазирлар ва экспертлар олий даражада кўриб чиқишни талаб қиладиган масалаларни олдиндан ишлаб чиқишлари керак.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Владимир Зеленский билан учрашишга тайёрлигини бир неча марта айтган, бироқ бу учун вазирлар ва экспертлар олий даражада кўриб чиқишни талаб қиладиган масалаларни олдиндан ишлаб чиқишлари керак. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.
“Президентимиз у, жумладан, жаноб Зеленский билан учрашишга тайёрлигини бир неча марта айтган, шуни тушунган ҳолдаки, олий даражада кўриб чиқишни талаб қиладиган барча масалалар яхши ишлаб чиқилади ва экспертлар, вазирлар тегишли тавсияларини тайёрлашади. Ва албатта, агар иш, умид қиламанки, бўлажак келишувларни имзолашга етганида бу келишувларни Украина томонидан имзолайдиган шахснинг қонунийлиги тўғрисидаги масала ҳал қилинади”, - деди Россия ТИВ раҳбари.
Лавровнинг эслатишича, Зеленский Путин билан музокаралар ўтказишни тақиқловчи ўзининг уч йил олдинги фармонини ҳалиям бекор қилмаган.