Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Лавров Путин ва Зеленский учрашуви учун шартни маълум қилди
Россия ТИВ раҳбарининг сўзларига кўра, вазирлар ва экспертлар олий даражада кўриб чиқишни талаб қиладиган масалаларни олдиндан ишлаб чиқишлари керак. 21.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Владимир Зеленский билан учрашишга тайёрлигини бир неча марта айтган, бироқ бу учун вазирлар ва экспертлар олий даражада кўриб чиқишни талаб қиладиган масалаларни олдиндан ишлаб чиқишлари керак. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.Лавровнинг эслатишича, Зеленский Путин билан музокаралар ўтказишни тақиқловчи ўзининг уч йил олдинги фармонини ҳалиям бекор қилмаган.
18:06 21.08.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишСергей Лавров
Россия ТИВ раҳбарининг сўзларига кўра, вазирлар ва экспертлар олий даражада кўриб чиқишни талаб қиладиган масалаларни олдиндан ишлаб чиқишлари керак.
“Президентимиз у, жумладан, жаноб Зеленский билан учрашишга тайёрлигини бир неча марта айтган, шуни тушунган ҳолдаки, олий даражада кўриб чиқишни талаб қиладиган барча масалалар яхши ишлаб чиқилади ва экспертлар, вазирлар тегишли тавсияларини тайёрлашади. Ва албатта, агар иш, умид қиламанки, бўлажак келишувларни имзолашга етганида бу келишувларни Украина томонидан имзолайдиган шахснинг қонунийлиги тўғрисидаги масала ҳал қилинади”, - деди Россия ТИВ раҳбари.
Лавровнинг эслатишича, Зеленский Путин билан музокаралар ўтказишни тақиқловчи ўзининг уч йил олдинги фармонини ҳалиям бекор қилмаган.
