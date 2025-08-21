Ўзбекистон
Исроил-Фаластин можароси
Исроил-Фаластин можароси октябр бошида ХАМАС зарбасидан сўнг қайтадан авж олди. Исроил "Ғазо" секторини бомбардимон қилди ва тўлиқ блокадага олди.
Исроил Ғазога ҳужум бошлади
Август бошида Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху "хавфсизликни таъминлаш" учун бутун Ғазо сектори устидан назорат ўрнатиш нияти борлигини маълум қилганди. Унинг аниқлик киритишича, кейинчалик Тел-Авив анклавни фуқаролик ҳукумати бошқарувига беришни режалаштирмоқда.Айрим давлатлар, хусусан, Миср ва Қатар Исроилнинг режасини танқид қилди. Ўтган ҳафта улар ҲАМАСга можаронинг тўлиқ тўхтатилишига олиб келувчи 60 кунлик сулҳ таклиф қилишди. Битим 2023 йил 7 октябрда ўғирланган гаровдаги исроилликларнинг ярмини фаластинлик маҳбусларга эвазига озод қилишни ҳам назарда тутади.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Исроил Мудофаа армияси (ЦАХАЛ) Ғазо шаҳрига ҳужум бошлади. Бу ҳақда "Jerusalem Post" нашри армия генерали вакили Эффи Дефрин сўзларига таянган ҳолда хабар берди.Август бошида Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху "хавфсизликни таъминлаш" учун бутун Ғазо сектори устидан назорат ўрнатиш нияти борлигини маълум қилганди. Унинг аниқлик киритишича, кейинчалик Тел-Авив анклавни фуқаролик ҳукумати бошқарувига беришни режалаштирмоқда.Айрим давлатлар, хусусан, Миср ва Қатар Исроилнинг режасини танқид қилди. Ўтган ҳафта улар ҲАМАСга можаронинг тўлиқ тўхтатилишига олиб келувчи 60 кунлик сулҳ таклиф қилишди. Битим 2023 йил 7 октябрда ўғирланган гаровдаги исроилликларнинг ярмини фаластинлик маҳбусларга эвазига озод қилишни ҳам назарда тутади.ҲАМАС таклифни қўллаб-қувватлади, Исроил эса ҳозиргача жавоб бермади.
Исроил Ғазога ҳужум бошлади

Илгари Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху “хавфсизликни таъминлаш” учун бутун Ғазо сектори устидан назорат ўрнатиш нияти борлигини маълум қилганди.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Исроил Мудофаа армияси (ЦАХАЛ) Ғазо шаҳрига ҳужум бошлади. Бу ҳақда “Jerusalem Post” нашри армия генерали вакили Эффи Дефрин сўзларига таянган ҳолда хабар берди.
“ЦАХАЛ Ғазо шаҳрига бостириб кириш учун биринчи қадамларни бошлади”, - дейилган хабарда.
Август бошида Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху “хавфсизликни таъминлаш” учун бутун Ғазо сектори устидан назорат ўрнатиш нияти борлигини маълум қилганди. Унинг аниқлик киритишича, кейинчалик Тел-Авив анклавни фуқаролик ҳукумати бошқарувига беришни режалаштирмоқда.
Айрим давлатлар, хусусан, Миср ва Қатар Исроилнинг режасини танқид қилди. Ўтган ҳафта улар ҲАМАСга можаронинг тўлиқ тўхтатилишига олиб келувчи 60 кунлик сулҳ таклиф қилишди. Битим 2023 йил 7 октябрда ўғирланган гаровдаги исроилликларнинг ярмини фаластинлик маҳбусларга эвазига озод қилишни ҳам назарда тутади.
ҲАМАС таклифни қўллаб-қувватлади, Исроил эса ҳозиргача жавоб бермади.
Исроил Ғазони босиб олиш операциясини маъқуллади
Кеча, 15:30
