Ўзбекистонлик спортчи енгил атлетиканинг энг нуфузли турнирларидан бирида ғолиб бўлди
Ўзбекистонлик спортчи енгил атлетиканинг энг нуфузли турнирларидан бирида ғолиб бўлди
Ўзбекистонлик спортчи Анвар Анваров Бриллиант лига турнирида зафар қучиб, Сафина Садуллаевадан кейин ушбу нуфузли мусобақада ғолиб чиққан иккинчи ўзбек... 21.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Швейцариянинг Лозанна шаҳрида енгил атлетика бўйича нуфузли "Бриллиант лига" туркумининг навбатдаги босқичи бўлиб ўтди. Ўзбекистонлик спортчи Анвар Анваров узунликка сакрашда 7,84 метр натижа кўрсатиб, олтин медални қўлга киритди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Иккинчи ўринни Швейцария вакили Саймон Эхаммер (7,72 м) эгаллаган бўлса, учинчи ўринни ямайкалик Тежей Гейл (7,71 м) эгаллади. Анваров Сафина Садуллаевадан кейин Бриллиант лигаси турнирида ғалаба қозонган иккинчи ўзбекистонлик спортчи бўлди. "Бриллиант лигаси" серияси 2010 йилдан бери ўтказиб келинади ва Олимпия ўйинлари ҳамда жаҳон чемпионатлари қаторида енгил атлетикадаги энг нуфузли мусобақалардан бири саналади. 2025 йилда у ўз тарихида 16-маротаба ташкил этилиб, 27–28 август кунлари Цюрихдаги финал билан якунланади.
Ўзбекистонлик спортчи Анвар Анваров Бриллиант лига турнирида зафар қучиб, Сафина Садуллаевадан кейин ушбу нуфузли мусобақада ғолиб чиққан иккинчи ўзбек спортчисига айланди.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Швейцариянинг Лозанна шаҳрида енгил атлетика бўйича нуфузли "Бриллиант лига" туркумининг навбатдаги босқичи бўлиб ўтди. Ўзбекистонлик спортчи Анвар Анваров узунликка сакрашда 7,84 метр натижа кўрсатиб, олтин медални қўлга киритди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Иккинчи ўринни Швейцария вакили Саймон Эхаммер (7,72 м) эгаллаган бўлса, учинчи ўринни ямайкалик Тежей Гейл (7,71 м) эгаллади.
Анваров Сафина Садуллаевадан кейин Бриллиант лигаси турнирида ғалаба қозонган иккинчи ўзбекистонлик спортчи бўлди.
"Бриллиант лигаси" серияси 2010 йилдан бери ўтказиб келинади ва Олимпия ўйинлари ҳамда жаҳон чемпионатлари қаторида енгил атлетикадаги энг нуфузли мусобақалардан бири саналади. 2025 йилда у ўз тарихида 16-маротаба ташкил этилиб, 27–28 август кунлари Цюрихдаги финал билан якунланади.
