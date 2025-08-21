https://sputniknews.uz/20250821/aqsh-xalqaro-jinoiy-sud-51381988.html
АҚШ Халқаро жиноий суднинг яна тўрт вакилига нисбатан санкция жорий қилди
2025-08-21T10:11+0500
2025-08-21T10:11+0500
2025-08-21T10:11+0500
дунё янгиликлари
дунёда
халқаро жиноий суд (хжс)
санкция
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
АҚШ Халқаро жиноий суднинг (ХЖС) яна тўрт нафар аъзосига нисбатан санкция жорий қилди. Бу ҳақда Америка Давлат департаменти маълум қилди.
Гап икки судья – канадалик Кимберли Прост ва франциялик Николя Гийува ҳамда ХЖС прокурорининг икки ўринбосари – фиджилик Нажат Шамим Хон ва сенегаллик Маме Мандиайе Ниангу ҳақида боряпти.
Давлат департаментининг маълум қилишича, улар АҚШ ёки Исроилнинг розилигисиз бу давлатлар фуқароларига қарши ХЖСнинг ҳибсга олиш ёки суд таъқибига оид суриштириш ишларига алоқадор.
АҚШнинг ХЖС ходимларига нисбатан санкциялари молиявий ва виза чекловларини назарда тутади. Вашингтон илгари ташкилот вакилларига қарши санкция киритганди. 2025 йил февралида Дональд Трамп президентлик лавозимини бажаришга киришганидан кўп ўтмай ХЖС прокурори Карим Хонга нисбатан санкция жорий қилинди. Кейин июнь ойида Америка қўшинларининг Афғонистондаги эҳтимолий ҳарбий жиноятлари бўйича суриштирув ўтказишда қатнашган ташкилотнинг тўрт судьяси ҳам чеклов остига тушган.