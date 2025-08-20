Остонада Биринчи ўзбек-қозоқ илмий-ижодий зиёлилар форуми бўлиб ўтди
В Астане состоялся Первый форум научно-творческой интеллигенции Узбекистана и Казахстана
Форумда Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасидаги ҳамкорлик муносабатлар изчил мустаҳкамланаётгани таъкидланди.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Қозоғистон пойтахти Остонада “Умумий тарихий-маданий мерос – ҳамкорликнинг янги уфқлари” мавзусида Ўзбекистон ва Қозоғистон зиёлиларининг биринчи илмий-ижодий форуми ўтказилди.
Унда Қозоғистонда бўлиб турган Ўзбекистон парламенти делегацияси ҳам иштирок этди.
Тадбир доирасида икки халқнинг буюк шоирлари, рассомлари ва олимлари илмий ҳамда ижодий меросидан намуналар кўргазмаси ташкил этилди. Шунингдек, ўзбек муаллифлари томонидан яратилган тарихий асарлар тақдимоти ҳам ўтказилди.
Очилиш маросимида сўзга чиққан Олий Мажлис Сенати Раиси Танзила Нарбаева Ўзбекистон ва Қозоғистонни нафақат умумий манфаатлар, балки чуқур тарихий, маданий ва маънавий илдизлар боғлаб турганини таъкидлади.
Форумда икки халқ буюк мутафаккирлари меросини асраб-авайлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди. Хусусан, Остона шаҳрида Алишер Навоий, Тошкентда эса Абай Қўнонбоев ҳайкалларининг ўрнатилиши, шунингдек, Ўзбекистонда Абай таваллудининг 180 йиллигига бағишлаб ўтказилган тадбирлар — икки давлат ҳамкорлигининг ёрқин намунаси сифатида тилга олинди.
Шунингдек, икки давлат ОТМлари орасида 280 дан зиёд шартнома ва меморандумлар имзолангани, қўшма дастурлар амалга оширилаётгани ҳамда Ўзбекистонда 400 дан ортиқ мактабда қозоқ тили ўқитилаётгани қайд этилди.
Янги шароитларда маданий туризм ва креатив индустрияни ривожлантириш, фестиваллар, кўргазмалар, кинофорумлар ва бошқа гуманитар тадбирларни ўтказиш муҳим эканлигини айтиб ўтилди.