Бугун президент тадбиркорлар билан очиқ мулоқот ўтказади
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Бугун Шавкат Мирзиёев тадбиркорлар билан очиқ мулоқот ўтказади ва уларнинг бир гуруҳига давлат мукофотларини топширади.
Учрашувда президент ушбу мурожаатларни ўрганиш асосида ишлаб чиқилган ҳамда тадбиркорлик фаолиятига янада кўп қулайлик яратишга қаратилган янги ечимларни илгари суриши кутилмоқда.
Шунингдек, давлат раҳбари Янги Тошкентда олиб борилаётган бунёдкорлик ишлари билан ҳам танишади.
Эслатиб ўтамиз, тадбиркорлар билан очиқ мулоқот шаклидаги учрашув илк бор 2021 йил 20 августида ўтказилган эди. Ўшанда президент 20 августни Тадбиркорлар куни деб эълон қилишни таклиф қилган эди. Шундан буён учрашувлар анъанавий равишда ўтказиб келинмоқда.
Шу кунгача тадбиркорлар томонидан билдирилган 1 мингга яқин таклиф ва ташаббуслар қонун ва қарорларда ўз аксини топди. Бугунги очиқ мулоқотга тайёргарлик давомида 26 та соҳанинг 7 мингга яқин вакиллари билан учрашувлар ўтказилди. “Колл-марказ” орқали 13 мингдан зиёд мурожаат ва ташаббуслар келиб тушди.