Ёш ўзбек муҳандислари Гинесс рекордини янгилади

ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. "Янги Ўзбекистон" боғида 1946 та ўзбек муҳандис талабалари бир вақтнинг ўзида 1946 та робот йиғиб "Гинесс рекордлар китоби" рекордини янгилади. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Тадбирда Гинеслар рекорди китобининг бош ҳаками Карлл Пери Сэвилл бўлди. Унда пойтахт ва республиканинг турли ҳудудлардан келган минглаб ёшлар иштирок этди. Улар орасида Президент мактаблари ўқувчилари, имконияти чекланган ёш муҳандислар ҳам бор. Аввалги рекорд 2023 йил 23 январда Ҳиндистонда ўрнатилган бўлиб, ўшанда 6-10-синф ўқувчиларидан иборат 1 459 нафар бола бир вақтнинг ўзида мини-роботлар йиғишган эди.
