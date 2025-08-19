Лавров Аляскадаги саммит тафсилотлари билан ўртоқлашди
17:52 19.08.2025 (янгиланди: 19:12 19.08.2025)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишГлава МИД РФ С. Лавров выступил на конференции об исторических южнорусских землях
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Oбуна бўлиш
Агар Киев бетарафлик ва НАТОга қўшилмасликдан бош тортса, Украина мустақиллик декларациясини тан олишга асос бўлган қоидалар йўқолади - Лавров.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров “Россия 24” телеканалига берган интервьюсида Аляскадаги саммит тафсилотлари билан ўртоқлашди.
Асосий фикрлар:
Асосий фикрлар:
Президентлар Украинадаги можарони инқироз бошқа ҳеч қачон такрорланмайдиган тарзда ҳал қилиш кераклигини тасдиқладилар;
"Қайта такрор айтаманки, Аляскадаги саммит Америка маъмурияти ушбу келишув Украинани Минск келишувларидан кейин бўлгани каби яна урушга тайёрлаш учун эмас, балки бу инқироз ҳеч қачон такрорланмаслиги учун, дунёнинг бу қисмида жойлашган барча давлатлар ва бу давлатларда яшовчи барча халқларнинг қонуний ҳуқуқлари таъминланиши учун бўлишидан чин дилдан манфаатдор эканлигини кўришга имкон беради", - деди Лавров.
Агар Киев бетарафлик ва НАТОга қўшилмасликдан бош тортса, Украина мустақиллик декларациясини тан олишга асос бўлган қоидалар йўқолади;
Россия ҳеч қачон Қрим, Донбасс, Новороссия бўлсин, ҳудудларни оддийгина эгаллаб олишни мақсад қилмаган, балки русларни ҳимоя қилишга интилган;
агар Зеленский Украина конституциясидан жуда хавотирда бўлса, биз русларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга мажбур қиладиган моддаларни эсга олишимиз керак;
ҳудудий ўзгаришлар кўпинча келишувларга эришишнинг ажралмас қисми ҳисобланади;
бирорта ҳам Европа етакчиси Россия хавфсизлиги масаласини шу пайтгача тилга олмади;
"Европадаги баъзи президентлар ва бош вазирларнинг Россиянинг Украинага провокациясиз ҳужум қилиши ҳақидаги гаплари ҳаммаси болалар ўйини, мен бунга бошқа сўз топа олмаяпман".
Москва, Европадан фарқли ўлароқ, АҚШ маъмурияти муаммонинг моҳиятига киришга интилаётганини англашини юқори баҳолайди;
Россиянинг хавфсизлик манфаатлари ва Украинадаги русларнинг тўлиқ ҳуқуқлари ҳурмат қилинмаса, узоқ муддатли келишувлар ҳақида гап бўлиши мумкин эмас;
Москва Украинани тартибга солиш бўйича ишларнинг ҳеч қандай шаклларидан бош тортмайди - на икки томонлама, на уч томонлама;
Аляска саммитида санкциялар муҳокама қилинмади;
Трамп Россияга ташриф буюришга таклиф қилинди.
Эслатиб ўтамиз, Путин ва Трамп 15 август куни Аляскадаги Анкориж шаҳридаги ҳарбий базада учрашди. Музокаралар якунлари бўйича икки давлатнинг натижаларга эришиш қатъияти ва ҳамкорликда иш олиб бориш учун кўплаб йўналишлар мавжудлиги қайд этилди. Президентлар, шунингдек, Украинадаги можарога барҳам бериш учун ҳаракат қилишга тайёр эканликларини билдирдилар.
18 август куни Трамп Оқ уйда Владимир Зеленский ва Европанинг бир қанча етакчилари билан учрашув ўтказди. Учрашувда Киев учун хавфсизлик кафолатлари муҳокама қилинди. Тадбир ўртасида Трамп Путинга қўнғироқ қилди.