https://sputniknews.uz/20250819/dzyudochil-gran-pri-medal-51346996.html
Ўзбекистон пара-дзюдочилари халқаро мусобақани муваффақиятли бошлашди
Ўзбекистон пара-дзюдочилари халқаро мусобақани муваффақиятли бошлашди
Sputnik Ўзбекистон
Халқаро кўзи ожизлар спорти федерацияси Гран-присининг биринчи кунида спортчилар олтин, кумуш ва бронзага эга бўлди. 19.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-19T15:20+0500
2025-08-19T15:20+0500
2025-08-19T15:20+0500
спорт
дзюдо
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
миср
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/13/51347080_0:51:1024:627_1920x0_80_0_0_6aae94637d2b0444ece8c3ccae623645.jpg
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Мисрнинг Қоҳира шаҳрида старт олган пара дзюдо бўйича IBSA Гран-присида Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари 1 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медалини қўлга киритишди деб хабар беради УзА ахборот агентлиги.70 килограмм вазн тоифасида Камран Нуриллоев ва Шерзод Намозов барча рақибларини мағлуб этиб финалгача етди. Ўзаро ҳал қилувчи баҳсда Камран ғалаба қозониб, олтин медал соҳиби бўлди. Шерзод эса кумуш медалга сазовор бўлди.81 килограмм вазн тоифасидаги беллашувларда эса ҳамюртимиз Шоҳрух Мамедов бронза медалини қўлга киритди.Шунингдек, бугун яна тўрт нафар ҳамюртимиз – Муҳаммад Абдуқулов, Асилжон Мамасиддиқов, Муҳаррам Абдусаматова ва Феруза Эргашева ҳам Гран-придан медал учун кураш олиб боришади.
миср
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/13/51347080_61:0:964:677_1920x0_80_0_0_774f9a5c8876b5d025523631f73e2a44.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, дзюдо, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, миср
спорт, дзюдо, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, миср
Ўзбекистон пара-дзюдочилари халқаро мусобақани муваффақиятли бошлашди
Халқаро кўзи ожизлар спорти федерацияси Гран-присининг биринчи кунида спортчилар олтин, кумуш ва бронзага эга бўлди.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Мисрнинг Қоҳира шаҳрида старт олган пара дзюдо бўйича IBSA Гран-присида Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари 1 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медалини қўлга киритишди деб хабар беради
УзА ахборот агентлиги.
70 килограмм вазн тоифасида Камран Нуриллоев ва Шерзод Намозов барча рақибларини мағлуб этиб финалгача етди. Ўзаро ҳал қилувчи баҳсда Камран ғалаба қозониб, олтин медал соҳиби бўлди. Шерзод эса кумуш медалга сазовор бўлди.
81 килограмм вазн тоифасидаги беллашувларда эса ҳамюртимиз Шоҳрух Мамедов бронза медалини қўлга киритди.
Шунингдек, бугун яна тўрт нафар ҳамюртимиз – Муҳаммад Абдуқулов, Асилжон Мамасиддиқов, Муҳаррам Абдусаматова ва Феруза Эргашева ҳам Гран-придан медал учун кураш олиб боришади.