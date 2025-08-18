Ўзбекистон ва Россия саноат кооперациясини кучайтирмоқда — видео
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Анжуман мавзуси - Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш.
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Sputnik матбуот марказида Россия экспорт марказининг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Павел Бухановнинг матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Мутахассис айтишига кўра, Россия ва Ўзбекистоннинг савдо соҳасидаги асосий мақсади бу “30–30” режаси Яъни мавжуд тўсиқ ва қийинчиликларни юмшатиш, шунингдек, инвестиция лойиҳаларини кўпайтириш орқали 2030 йилгача икки давлат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажмини $30 млрд.га етказиш.
Мутахассис айтишига кўра, Россия ва Ўзбекистоннинг савдо соҳасидаги асосий мақсади бу “30–30” режаси Яъни мавжуд тўсиқ ва қийинчиликларни юмшатиш, шунингдек, инвестиция лойиҳаларини кўпайтириш орқали 2030 йилгача икки давлат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажмини $30 млрд.га етказиш.
Шунингдек, “Шимол — Жануб” транспорт йўналишини ривожлантиришдир. "Ўзбекистон Россия–Қозоғистон–Афғонистон–Покистон транспорт йўлагини ривожлантиришда фаол иштирок этмоқда. Ушбу йўналишга катта умид боғланган", — деди Буханов.