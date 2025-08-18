Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250818/ozbekiston-va-rossiya-sanoat-kooperatsiyasini-kuchaytirmoqda--video-51327640.html
Ўзбекистон ва Россия саноат кооперациясини кучайтирмоқда — видео
Ўзбекистон ва Россия саноат кооперациясини кучайтирмоқда — видео
Sputnik Ўзбекистон
Анжуман мавзуси - Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш. 18.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-18T19:25+0500
2025-08-18T19:25+0500
ўзбекистон
россия
ўзбекистон - россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/12/51308600_0:0:1899:1068_1920x0_80_0_0_e8630746851aa681fd3d6f2b87b9400e.jpg
Шунингдек, “Шимол — Жануб” транспорт йўналишини ривожлантиришдир. "Ўзбекистон Россия–Қозоғистон–Афғонистон–Покистон транспорт йўлагини ривожлантиришда фаол иштирок этмоқда. Ушбу йўналишга катта умид боғланган", — деди Буханов.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/12/51308600_215:0:1639:1068_1920x0_80_0_0_3645cd0dae47b04e6ecc1af83ddf8292.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, россия, ўзбекистон - россия, видео
ўзбекистон, россия, ўзбекистон - россия, видео

Ўзбекистон ва Россия саноат кооперациясини кучайтирмоқда — видео

19:25 18.08.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Анжуман мавзуси - Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш.
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Sputnik матбуот марказида Россия экспорт марказининг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Павел Бухановнинг матбуот анжумани бўлиб ўтди.

Мутахассис айтишига кўра, Россия ва Ўзбекистоннинг савдо соҳасидаги асосий мақсади бу “30–30” режаси Яъни мавжуд тўсиқ ва қийинчиликларни юмшатиш, шунингдек, инвестиция лойиҳаларини кўпайтириш орқали 2030 йилгача икки давлат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажмини $30 млрд.га етказиш.
Шунингдек, “Шимол — Жануб” транспорт йўналишини ривожлантиришдир. "Ўзбекистон Россия–Қозоғистон–Афғонистон–Покистон транспорт йўлагини ривожлантиришда фаол иштирок этмоқда. Ушбу йўналишга катта умид боғланган", — деди Буханов.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0