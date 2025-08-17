https://sputniknews.uz/20250817/mirziyoev-pokiston-taziya-51302202.html
Мирзиёев Покистон президенти ва бош вазирига таъзия йўллади
Мирзиёев Покистон президенти ва бош вазирига таъзия йўллади
Покистон ва Покистон назоратидаги Кашмирда кучли муссон тошқинлари ва кўчкилар оқибатида 300 нафардан ортиқ киши қурбон бўлган. 17.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Покистоннинг шимоли-ғарбий ҳудудларида юз берган кучли ёғингарчилик ва сув тошқинлари оқибатида кўплаб инсонларнинг ҳалок бўлгани ва жароҳат олгани муносабати билан президент Асиф Али Зардарий ва бош вазир Шаҳбоз Шарифга таъзия йўллади. Бу ҳақда президент матбуот котиби маълум қилди.Сўнгги маълумотларга кўра, Покистон ва мамлакат назоратидаги Кашмирда кучли муссон ёмғирлари ва ер кўчкилари оқибатида камида 307 киши қурбон бўлган.Ўлим ҳолатларининг аксарияти Покистон шимоли-ғарбидаги тоғли Хайбер-Пахтунхва провинциясида қайд этилган. Камида 74 та уй зарар кўрган, қутқарув вертолёти эса операциялар чоғида ҳалокатга учраган, унинг беш нафар экипажи ҳалок бўлган.
Мирзиёев Покистон президенти ва бош вазирига таъзия йўллади
