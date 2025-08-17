Кўкалдош мадрасаси — пойтахтнинг бебаҳо маънавий мерос ёдгорлиги
Бино қадимий шаҳристон Бинкет ўрнида қурилган бўлиб, дастлаб ўзининг меъморий кўркамлиги билан ҳайратга тушган:
Баландлиги қарийб 20 метр бўлган баланд портал (пештак), каллиграфик ёзувлари бўлган ўйилган панжара панжаралари, кўк рангли маёлика, безатилган айвонлар ва талабалар учун икки қаватли ҳужралар (ҳужралар).
Зилзилалардан, унутилишлардан ва қайта тиклашдан омон қолган у бугун яна бир бор ўзининг асл вазифаси - ислом таълим маркази сифатида хизмат қилмоқда.
Мадраса ўз тарихи давомида бир неча бор ўзининг кўриниши ва мақсадини ўзгартирган. У карвонсарой, қалъа, музей бўлиб хизмат қилган, совет даврида бу ерда атеизмни тарғиб қилувчи кўргазма ташкил этилган.
Ёдгорлик айниқса, 19-асрдаги зилзилалардан қаттиқ азият чекди. Асосий порталнинг омбори вайрон қилинган, гумбазлари ва иккинчи қавати ғишт учун демонтаж қилинган.
Ўзбекистон мустақилликка эришгач, кенг кўламли тиклаш ишлари бошланди.
Бугунги кунда Кўкалдош 100 дан ортиқ ўқувчини қамраб олган фаол таълим муассасасидир.
Кутубхона, спорт зали, хаттотлик дарслари, масжид бор.
Эски фотосуратлардан тикланган бинонинг кўриниши бизга унинг бой маданий ўтмишини яна бир бор эслатади.
Кўкалдош мадрасаси шунчаки меъморий ёдгорлик эмас, у замонавий жамиятда яна бир бор ўз аҳамиятини касб этиб бораётган Тошкент маънавият тарихининг жонли гувоҳидир.
