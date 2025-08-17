Ўзбекистон
Кўкалдош мадрасаси — пойтахтнинг бебаҳо маънавий мерос ёдгорлиги
Кўкалдош мадрасаси — пойтахтнинг бебаҳо маънавий мерос ёдгорлиги
Эски Тошкентнинг қоқ марказида Чорсу бозори яқинида жойлашган Кўкалдош мадрасаси шаҳардаги 23 та тарихий мадрасанинг энг каттаси ҳисобланади. У 1570 йилда Шайбонийлар сулоласи даврида Баракхон ва Дарвишхон султонларига яқин вазир томонидан қурилган. Хон оиласига яқинлиги учун у “кўкалдош”, яъни “сут оға” деган лақаб олди.
Янгиликлар
Кўкалдош мадрасаси — пойтахтнинг бебаҳо маънавий мерос ёдгорлиги

19:10 17.08.2025
Тошкентдаги энг муҳим меъморий иншоотлардан бири – Кўкалдош мадрасаси 450 йилдан ортиқ вақт давомида тарих қўриқчиси бўлиб келган.
Эски Тошкентнинг қоқ марказида Чорсу бозори яқинида жойлашган Кўкалдош мадрасаси шаҳардаги 23 та тарихий мадрасанинг энг каттаси ҳисобланади. У 1570 йилда Шайбонийлар сулоласи даврида Баракхон ва Дарвишхон султонларига яқин вазир томонидан қурилган. Хон оиласига яқинлиги учун у “кўкалдош”, яъни “сут оға” деган лақаб олди.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бино қадимий шаҳристон Бинкет ўрнида қурилган бўлиб, дастлаб ўзининг меъморий кўркамлиги билан ҳайратга тушган:

Бино қадимий шаҳристон Бинкет ўрнида қурилган бўлиб, дастлаб ўзининг меъморий кўркамлиги билан ҳайратга тушган: - Sputnik Ўзбекистон
1/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бино қадимий шаҳристон Бинкет ўрнида қурилган бўлиб, дастлаб ўзининг меъморий кўркамлиги билан ҳайратга тушган:

© Sputnik / Бахром Хатамов

Баландлиги қарийб 20 метр бўлган баланд портал (пештак), каллиграфик ёзувлари бўлган ўйилган панжара панжаралари, кўк рангли маёлика, безатилган айвонлар ва талабалар учун икки қаватли ҳужралар (ҳужралар).

Баландлиги қарийб 20 метр бўлган баланд портал (пештак), каллиграфик ёзувлари бўлган ўйилган панжара панжаралари, кўк рангли маёлика, безатилган айвонлар ва талабалар учун икки қаватли ҳужралар (ҳужралар). - Sputnik Ўзбекистон
2/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Баландлиги қарийб 20 метр бўлган баланд портал (пештак), каллиграфик ёзувлари бўлган ўйилган панжара панжаралари, кўк рангли маёлика, безатилган айвонлар ва талабалар учун икки қаватли ҳужралар (ҳужралар).

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зилзилалардан, унутилишлардан ва қайта тиклашдан омон қолган у бугун яна бир бор ўзининг асл вазифаси - ислом таълим маркази сифатида хизмат қилмоқда.

Зилзилалардан, унутилишлардан ва қайта тиклашдан омон қолган у бугун яна бир бор ўзининг асл вазифаси - ислом таълим маркази сифатида хизмат қилмоқда. - Sputnik Ўзбекистон
3/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зилзилалардан, унутилишлардан ва қайта тиклашдан омон қолган у бугун яна бир бор ўзининг асл вазифаси - ислом таълим маркази сифатида хизмат қилмоқда.

© Sputnik / Бахром Хатамов
Медресе Кукельдаш — символ духовного наследия Ташкента - Sputnik Ўзбекистон
4/13
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мадраса ўз тарихи давомида бир неча бор ўзининг кўриниши ва мақсадини ўзгартирган. У карвонсарой, қалъа, музей бўлиб хизмат қилган, совет даврида бу ерда атеизмни тарғиб қилувчи кўргазма ташкил этилган.

Мадраса ўз тарихи давомида бир неча бор ўзининг кўриниши ва мақсадини ўзгартирган. У карвонсарой, қалъа, музей бўлиб хизмат қилган, совет даврида бу ерда атеизмни тарғиб қилувчи кўргазма ташкил этилган. - Sputnik Ўзбекистон
5/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мадраса ўз тарихи давомида бир неча бор ўзининг кўриниши ва мақсадини ўзгартирган. У карвонсарой, қалъа, музей бўлиб хизмат қилган, совет даврида бу ерда атеизмни тарғиб қилувчи кўргазма ташкил этилган.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёдгорлик айниқса, 19-асрдаги зилзилалардан қаттиқ азият чекди. Асосий порталнинг омбори вайрон қилинган, гумбазлари ва иккинчи қавати ғишт учун демонтаж қилинган.

Ёдгорлик айниқса, 19-асрдаги зилзилалардан қаттиқ азият чекди. Асосий порталнинг омбори вайрон қилинган, гумбазлари ва иккинчи қавати ғишт учун демонтаж қилинган. - Sputnik Ўзбекистон
6/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёдгорлик айниқса, 19-асрдаги зилзилалардан қаттиқ азият чекди. Асосий порталнинг омбори вайрон қилинган, гумбазлари ва иккинчи қавати ғишт учун демонтаж қилинган.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, кенг кўламли тиклаш ишлари бошланди.

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, кенг кўламли тиклаш ишлари бошланди. - Sputnik Ўзбекистон
7/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, кенг кўламли тиклаш ишлари бошланди.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бугунги кунда Кўкалдош 100 дан ортиқ ўқувчини қамраб олган фаол таълим муассасасидир.

Бугунги кунда Кўкалдош 100 дан ортиқ ўқувчини қамраб олган фаол таълим муассасасидир. - Sputnik Ўзбекистон
8/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бугунги кунда Кўкалдош 100 дан ортиқ ўқувчини қамраб олган фаол таълим муассасасидир.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кутубхона, спорт зали, хаттотлик дарслари, масжид бор.

Кутубхона, спорт зали, хаттотлик дарслари, масжид бор. - Sputnik Ўзбекистон
9/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кутубхона, спорт зали, хаттотлик дарслари, масжид бор.

© Sputnik / Бахром Хатамов
Медресе Кукельдаш — символ духовного наследия Ташкента - Sputnik Ўзбекистон
10/13
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Эски фотосуратлардан тикланган бинонинг кўриниши бизга унинг бой маданий ўтмишини яна бир бор эслатади.

Эски фотосуратлардан тикланган бинонинг кўриниши бизга унинг бой маданий ўтмишини яна бир бор эслатади. - Sputnik Ўзбекистон
11/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Эски фотосуратлардан тикланган бинонинг кўриниши бизга унинг бой маданий ўтмишини яна бир бор эслатади.

© Sputnik / Бахром Хатамов
Медресе Кукельдаш — символ духовного наследия Ташкента - Sputnik Ўзбекистон
12/13
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кўкалдош мадрасаси шунчаки меъморий ёдгорлик эмас, у замонавий жамиятда яна бир бор ўз аҳамиятини касб этиб бораётган Тошкент маънавият тарихининг жонли гувоҳидир.

Кўкалдош мадрасаси шунчаки меъморий ёдгорлик эмас, у замонавий жамиятда яна бир бор ўз аҳамиятини касб этиб бораётган Тошкент маънавият тарихининг жонли гувоҳидир. - Sputnik Ўзбекистон
13/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кўкалдош мадрасаси шунчаки меъморий ёдгорлик эмас, у замонавий жамиятда яна бир бор ўз аҳамиятини касб этиб бораётган Тошкент маънавият тарихининг жонли гувоҳидир.

