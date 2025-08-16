https://sputniknews.uz/20250816/ozbekiston-qozogiston-aviaqatnovlar-51282937.html
Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасида авиақатновлар сони кўпайтирилади
Икки давлат ўртасидаги парвозларнинг рухсат этилган сони ҳафтасига 238 та рейсни ташкил этади. 16.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
жамият
ўзбекистон
қозоғистон
авиапарвозлар
авиарейслар қатнови
транспорт вазирлиги
ТОШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Ўзбекистон ва Қозоғистон авиақатновлар сонини кўпайтириш ва авиация соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиришга келишиб олди, деб хабар бермоқда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги матбуот хизмати.Келишувга Марказий Осиё-Хитой (C5+1) фуқаро авиацияси соҳасида ҳамкорлик бўйича ишчи гуруҳининг иккинчи анжуманида келишиб олинди.Эришилган келишувларга кўра, икки давлатнинг тайинланган ташувчиларига Олмаота—Тошкент ва Нур-Султон—Тошкент йўналишларининг ҳар бири бўйича ҳафтасига 42 тагача рейсни амалга оширишга рухсат берилди. Қолган барча йўналишларда ҳафтасига 7 тагача рейс бажаришга рухсат этилдиШунингдек, томонлар мамлакатлар ўртасида мунтазам авиақатновларни амалга ошириш учун белгиланган манзиллар сонини кўпайтиришга келишиб олди.
ўзбекистон
қозоғистон
жамият, ўзбекистон, қозоғистон, авиапарвозлар, авиарейслар қатнови, транспорт вазирлиги
Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасида авиақатновлар сони кўпайтирилади
ТОШКЕНТ, 16 авг – Sputnik.
Ўзбекистон ва Қозоғистон авиақатновлар сонини кўпайтириш ва авиация соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиришга келишиб олди, деб хабар бермоқда
Ўзбекистон Транспорт вазирлиги матбуот хизмати.
Келишувга Марказий Осиё-Хитой (C5+1) фуқаро авиацияси соҳасида ҳамкорлик бўйича ишчи гуруҳининг иккинчи анжуманида келишиб олинди.
“Томонларнинг тайинланган авиакомпаниялари Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасидаги барча келишилган йўналишлар бўйича мунтазам парвозларни амалга оширган тақдирда парвозларнинг рухсат этилган частотаси ҳафтасига 238 та рейсни ташкил этади”, - дейилган хабарда.
Эришилган келишувларга кўра, икки давлатнинг тайинланган ташувчиларига Олмаота—Тошкент ва Нур-Султон—Тошкент йўналишларининг ҳар бири бўйича ҳафтасига 42 тагача рейсни амалга оширишга рухсат берилди. Қолган барча йўналишларда ҳафтасига 7 тагача рейс бажаришга рухсат этилди
Шунингдек, томонлар мамлакатлар ўртасида мунтазам авиақатновларни амалга ошириш учун белгиланган манзиллар сонини кўпайтиришга келишиб олди.