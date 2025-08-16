Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250816/ozbekiston-qirgiziston-pensiya-staji-51281937.html
Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия стажини ўзаро тан олади
Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия стажини ўзаро тан олади
Sputnik Ўзбекистон
Ҳужжат қуйидагиларни назарда тутади:пенсия тайинлаш учун суғурта стажини жамлаш; пенсияларни етказиб бериш харажатларини ушлаб қолмасдан, яшаш мамлакатидан қатъи назар, фуқароларга тўлаш; икки томонлама тўловларнинг олдини олиш учун хизмат сафарлари ва муддатларни узайтириш бўйича меъёрлар. Қайд этишича, пенсия стажини ўзаро тан олиш пенсионерлар ушбу мамлакатларнинг қай бирида яшагани ва ишлаганидан қатъи назар, тўловларни ҳисоблашда стаж ҳисобга олинишини англатади.
2025-08-16T13:05+0500
2025-08-16T13:05+0500
жамият
ўзбекистон
қирғизистон
пенсия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51281775_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e2aab6faf5c655479abc35c80c671246.jpg
ТОШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Қирғизистон ва Ўзбекистон пенсия стажини ўзаро тан олиш бўйича келишиб олди. Бу ҳақда Ўзбекистон Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси хабар бермоқда.Тегишли ҳужжат лойиҳалари Тошкентда икки давлат идоралари вакилларининг учрашувида имзоланди.Қирғизистон Ижтимоий жамғармаси матбуот хизмати маълумотларига кўра, ҳужжат қуйидагиларни назарда тутади:Қайд этилишича, пенсия стажини ўзаро тан олиш пенсионерлар ушбу мамлакатларнинг қай бирида яшагани ва ишлаганидан қатъи назар, тўловларни ҳисоблашда стаж ҳисобга олинишини англатади.Таъкидланишича, ушбу келишувни амалга ошириш республикалар ўртасидаги икки томонлама муносабатларни мустаҳкамлайди ҳамда ижтимоий ва иқтисодий ҳамкорлик, жумладан, йирик инфратузилма лойиҳалари, масалан, Хитой - Қирғизистон - Ўзбекистон темир йўл магистралини қуриш доирасида қўшимча имкониятлар яратади.
https://sputniknews.uz/20250109/eoii-ozbekiston-pensiya-yoshi-47493278.html
ўзбекистон
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51281775_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_79c7d2b263742a2ade350058d378050c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон қирғизистон пенсия стажи
ўзбекистон қирғизистон пенсия стажи

Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия стажини ўзаро тан олади

13:05 16.08.2025
© Пресс-служба Внебюджетного пенсионного фонда Узбекистана Узбекистан и Кыргызстан договорились о взаимном признании пенсионного стажа.
 Узбекистан и Кыргызстан договорились о взаимном признании пенсионного стажа. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.08.2025
© Пресс-служба Внебюджетного пенсионного фонда Узбекистана
Oбуна бўлиш
Келишув пенсионерлар ушбу мамлакатларнинг қай бирида яшагани ва ишлаганидан қатъи назар, тўловларни ҳисоблашда стаж ҳисобга олинишини англатади.
ТОШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Қирғизистон ва Ўзбекистон пенсия стажини ўзаро тан олиш бўйича келишиб олди. Бу ҳақда Ўзбекистон Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси хабар бермоқда.
Тегишли ҳужжат лойиҳалари Тошкентда икки давлат идоралари вакилларининг учрашувида имзоланди.
Қирғизистон Ижтимоий жамғармаси матбуот хизмати маълумотларига кўра, ҳужжат қуйидагиларни назарда тутади:
пенсия тайинлаш учун суғурта стажини жамлаш;
пенсияларни етказиб бериш харажатларини ушлаб қолмасдан, яшаш мамлакатидан қатъи назар, фуқароларга тўлаш;
икки томонлама тўловларнинг олдини олиш учун хизмат сафарлари ва муддатларни узайтириш бўйича меъёрлар.
Қайд этилишича, пенсия стажини ўзаро тан олиш пенсионерлар ушбу мамлакатларнинг қай бирида яшагани ва ишлаганидан қатъи назар, тўловларни ҳисоблашда стаж ҳисобга олинишини англатади.
Битимларнинг асосий мақсади Қирғизистон ва Ўзбекистон фуқароларининг суғурта ва давлат пенсияларини олишда тенг ҳуқуқларини таъминлаш, шунингдек, суғурта бадалларини икки марта тўлашни истисно қилишдан иборат.
Таъкидланишича, ушбу келишувни амалга ошириш республикалар ўртасидаги икки томонлама муносабатларни мустаҳкамлайди ҳамда ижтимоий ва иқтисодий ҳамкорлик, жумладан, йирик инфратузилма лойиҳалари, масалан, Хитой - Қирғизистон - Ўзбекистон темир йўл магистралини қуриш доирасида қўшимча имкониятлар яратади.
Пенсионный возраст в странах ЕАЭС и Узбекистане в 2025 году - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.01.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ ва Ўзбекистонда пенсия ёши — инфографика
9 Январ, 18:50
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0