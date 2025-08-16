Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Ўзбекистон ўригини харид қилаётган ЕОИИ мамлакатлари
Россия етти ой давомида Ўзбекистондан 17 минг тоннадан зиёд ўрик харид қилган. 16.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июль ойларида 14 та хорижий давлатларга қиймати 18,8 млн долларлик 23,4 минг тонна ўрик экспорт қилган.Ўзбекистон ўригининг асосий харидорлари Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари бўлиб қолмоқда. Энг кўп Россия харид қилган – 17 111 тонна.Батафсил Sputnik инфографикасида.
Ўзбекистон ўригини харид қилаётган ЕОИИ мамлакатлари

Россия етти ой давомида Ўзбекистондан 17 минг тоннадан зиёд ўрик харид қилган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июль ойларида 14 та хорижий давлатларга қиймати 18,8 млн долларлик 23,4 минг тонна ўрик экспорт қилган.
Ўзбекистон ўригининг асосий харидорлари Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари бўлиб қолмоқда. Энг кўп Россия харид қилган – 17 111 тонна.
Батафсил Sputnik инфографикасида.
