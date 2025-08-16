https://sputniknews.uz/20250816/ozbekiston-orig-51290621.html
Ўзбекистон ўригини харид қилаётган ЕОИИ мамлакатлари
Ўзбекистон ўригини харид қилаётган ЕОИИ мамлакатлари
Sputnik Ўзбекистон
Россия етти ой давомида Ўзбекистондан 17 минг тоннадан зиёд ўрик харид қилган. 16.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-16T18:31+0500
2025-08-16T18:31+0500
2025-08-16T18:31+0500
ўзбекистон ва еоии
инфографика
мултимедиа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51268978_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79544a83f68c7f2434dffceb43aae078.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июль ойларида 14 та хорижий давлатларга қиймати 18,8 млн долларлик 23,4 минг тонна ўрик экспорт қилган.Ўзбекистон ўригининг асосий харидорлари Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари бўлиб қолмоқда. Энг кўп Россия харид қилган – 17 111 тонна.Батафсил Sputnik инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51268978_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5d5a01f0db0945487519ab869299f43a.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, мултимедиа, инфографика
инфографика, мултимедиа, инфографика
Ўзбекистон ўригини харид қилаётган ЕОИИ мамлакатлари
Россия етти ой давомида Ўзбекистондан 17 минг тоннадан зиёд ўрик харид қилган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июль ойларида 14 та хорижий давлатларга қиймати 18,8 млн долларлик 23,4 минг тонна ўрик экспорт қилган.
Ўзбекистон ўригининг асосий харидорлари Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари бўлиб қолмоқда. Энг кўп Россия харид қилган – 17 111 тонна.
Батафсил Sputnik инфографикасида.