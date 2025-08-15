https://sputniknews.uz/20250815/super-kontrakt-51265679.html
Супер-контракт ҳақида нималарни билиш керак?
Супер-контракт ҳақида нималарни билиш керак?
Ўзбекистонда олий таълим муассасаларига табақалаштирилган тўлов-контракт асосида ўқишга қабул қилишга рухсат берилган.
Табақалаштирилган контракт суммаси абитуриентга қанча балл етмаганига боғлиқ. 4,05 баллгача етмаса, базавий контрактнинг 3,0 бараваригача миқдорда супер-контракт билан талаба бўлиш мумкин.
Бироқ 56,7 баллдан кўп тўплаган ва талаба бўлиш учун 4,05 баллдан ортиқ етмаган абитуриентлар кўпроқ пул тўлайди. Бу миқдор ҳар йил алоҳида белгиланади.
Супер-контракт миқдори янги ўқув йили учун базавий контракт тасдиқлангач аниқ бўлади.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.