https://sputniknews.uz/20250815/ozbekiston-bojxona-51267580.html
Ўзбекистон божхона органлари инсон саломатлигини қандай ҳимоя қилмоқда — видео
Ўзбекистон божхона органлари инсон саломатлигини қандай ҳимоя қилмоқда — видео
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда таркибида “сибутрамин” бўлган 1,3 тонна ноқонуний оздирувчи модда мусодара қилинди. 15.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-15T19:01+0500
2025-08-15T19:01+0500
2025-08-15T19:01+0500
матбуот маркази
видео
матбуот маркази видео
ўзбекистон
божхона
давлат божхона қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51253844_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2c2bdfda48839f010ef5b14d314e6124.jpg
Sputnik мультимедиа матбуот марказида Ўзбекистон божхона органлари томонидан фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилиш, шунингдек, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирларга бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.Божхона ходимлари таркибида "Сибутрамин" бўлган 1,3 тонна оздирувчи моддаларни ноқонуний олиб киришга уринишни фош қилишди. Бу ҳақда Божхона қўмитаси раисининг матбуот котиби Ҳусен Тангриев сўзлаб берди.Унинг сўзларига кўра, сибутрамин моддаси инсон саломатлиги учун жуда ҳам хавфли.Мутахассислар айтишича, бу юрак-қон томир тизимига, асаб тизимига жиддий зарар етказади ва ҳатто ўлим билан боғлиқ кузатилган ҳолатлар ҳам бўлган.Ўзбекистон ва Россия ўртасида божхона соҳасида ҳамкорлиги ҳақида тўхталиб ўтилди. Хусусан: икки давлат ўртасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари учун соддалаштирилган божхона йўлаги йўлга қўйилди; Ўзбекистон божхонасининг доимий вакили ўз фаолият бошлади — тадбиркорлар муаммолари тезкор ҳал этилмоқда; ваколатли иқтисодий операторларни ўзаро тан олиш йўлга қўйилди — тадбиркорлар учун катта енгиллик ва янги имкониятлар.Шунингдек, анжуманда Ўзбекистон қўшни давлатлар — Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон билан фаол ҳамкорлик қилиб, божхона соҳасидаги тажриба ва энг яхши амалиётлар билан алмашилаётганлиги таъкидлаб ўтилди.Батафсил - Sputnik видеосида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51253844_144:0:1104:720_1920x0_80_0_0_c77a287e3f7271f27666201d02b8b603.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, матбуот маркази видео, ўзбекистон, божхона, давлат божхона қўмитаси, видео
видео, матбуот маркази видео, ўзбекистон, божхона, давлат божхона қўмитаси, видео
Ўзбекистон божхона органлари инсон саломатлигини қандай ҳимоя қилмоқда — видео
Эксклюзив
Ўзбекистонда таркибида “сибутрамин” бўлган 1,3 тонна ноқонуний оздирувчи модда мусодара қилинди.
Sputnik мультимедиа матбуот марказида Ўзбекистон божхона органлари томонидан фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилиш, шунингдек, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирларга бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Божхона ходимлари таркибида "Сибутрамин" бўлган 1,3 тонна оздирувчи моддаларни ноқонуний олиб киришга уринишни фош қилишди. Бу ҳақда Божхона қўмитаси раисининг матбуот котиби Ҳусен Тангриев сўзлаб берди.
Унинг сўзларига кўра, сибутрамин моддаси инсон саломатлиги учун жуда ҳам хавфли.
Мутахассислар айтишича, бу юрак-қон томир тизимига, асаб тизимига жиддий зарар етказади ва ҳатто ўлим билан боғлиқ кузатилган ҳолатлар ҳам бўлган.
Ўзбекистон ва Россия ўртасида божхона соҳасида ҳамкорлиги ҳақида тўхталиб ўтилди. Хусусан: икки давлат ўртасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари учун соддалаштирилган божхона йўлаги йўлга қўйилди; Ўзбекистон божхонасининг доимий вакили ўз фаолият бошлади — тадбиркорлар муаммолари тезкор ҳал этилмоқда; ваколатли иқтисодий операторларни ўзаро тан олиш йўлга қўйилди — тадбиркорлар учун катта енгиллик ва янги имкониятлар.
Шунингдек, анжуманда Ўзбекистон қўшни давлатлар — Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон билан фаол ҳамкорлик қилиб, божхона соҳасидаги тажриба ва энг яхши амалиётлар билан алмашилаётганлиги таъкидлаб ўтилди.
Батафсил - Sputnik видеосида.