https://sputniknews.uz/20250815/bosh-vazir-evroosiyo-yigilish-51257239.html
Арипов Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йиғилишида иштирок этмоқда
Арипов Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йиғилишида иштирок этмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Чўлпонотаги Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг йиғилишида савдо, божхона, транспорт ва бошқа масалалар муҳокама қилинмоқда. 15.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-15T12:40+0500
2025-08-15T12:40+0500
2025-08-15T12:40+0500
ўзбекистон ва еоии
қирғизистон
россия
арманистон
қозоғистон
беларусь
куба
эрон
еоии
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51255483_0:0:1352:761_1920x0_80_0_0_e45acf3751252d813b206b78701636d0.jpg
ТОШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов Қирғизистонда бўлиб ўтаётган Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг (ЕОҲК) йиғилишида иштирок этмоқда. Бу ҳақда РИА Новости хабар бермоқда.Чўлпонота шаҳрида Россия бош вазири Михаил Мишустин иштирокида Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йиғилиши бошланди. Россия бош вазири расмий ташриф билан Қирғизистонда бўлиб турибди.Йиғилишда, шунингдек, Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо давлатлар ҳукуматлари раҳбарлари - Беларусь бош вазири Александр Турчин, Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов, Қирғизистон вазирлар маҳкамаси раиси Акилбек Касималиев ва Арманистон бош вазири ўринбосари Мгер Григорян ҳам иштирок этмоқда.Бундан ташқари, Чўлпонотадаги йиғилишга ЕОИИ кузатувчи давлатлари вакиллари - Эроннинг биринчи вице-президенти Муҳаммад Риза Ориф, Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов ташриф буюрди. Куба бош вазири Мануэл Марреро Круз онлайн режимда иштирок этмоқда.“Бешлик” мамлакатлар ҳукумат раҳбарлари савдо, божхона маъмуриятчилиги, транспорт инфратузилмасини ривожлантириш, умумий биржа маконини яратиш, рақобатни такомиллаштириш, нефть ва газнинг умумий бозорларини шакллантириш, дори-дармон ва тиббий буюмлар бозорларини ривожлантириш ва бошқа масалаларни кўриб чиқадилар.14 - 15 август кунлари бўлиб ўтадиган ЕОҲК йиғилишининг кун тартибига жами 20 та масала киритилган.
қирғизистон
арманистон
қозоғистон
беларусь
эрон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51255483_71:0:1271:900_1920x0_80_0_0_976134a8e16e12c65e248af160741383.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қирғизистон, россия, арманистон, қозоғистон, беларусь, куба, эрон, еоии, ўзбекистон
қирғизистон, россия, арманистон, қозоғистон, беларусь, куба, эрон, еоии, ўзбекистон
Арипов Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йиғилишида иштирок этмоқда
Чўлпонотаги Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг йиғилишида савдо, божхона, транспорт ва бошқа масалалар муҳокама қилинмоқда.
ТОШКЕНТ, 15 авг – Sputnik.
Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов Қирғизистонда бўлиб ўтаётган Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг (ЕОҲК) йиғилишида иштирок этмоқда. Бу ҳақда РИА Новости хабар бермоқда
.
Чўлпонота шаҳрида Россия бош вазири Михаил Мишустин иштирокида Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йиғилиши бошланди. Россия бош вазири расмий ташриф билан Қирғизистонда бўлиб турибди.
Йиғилишда, шунингдек, Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо давлатлар ҳукуматлари раҳбарлари - Беларусь бош вазири Александр Турчин, Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов, Қирғизистон вазирлар маҳкамаси раиси Акилбек Касималиев ва Арманистон бош вазири ўринбосари Мгер Григорян ҳам иштирок этмоқда.
Бундан ташқари, Чўлпонотадаги йиғилишга ЕОИИ кузатувчи давлатлари вакиллари - Эроннинг биринчи вице-президенти Муҳаммад Риза Ориф, Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов ташриф буюрди. Куба бош вазири Мануэл Марреро Круз онлайн режимда иштирок этмоқда.
“Бешлик” мамлакатлар ҳукумат раҳбарлари савдо, божхона маъмуриятчилиги, транспорт инфратузилмасини ривожлантириш, умумий биржа маконини яратиш, рақобатни такомиллаштириш, нефть ва газнинг умумий бозорларини шакллантириш, дори-дармон ва тиббий буюмлар бозорларини ривожлантириш ва бошқа масалаларни кўриб чиқадилар.
14 - 15 август кунлари бўлиб ўтадиган ЕОҲК йиғилишининг кун тартибига жами 20 та масала киритилган.