Sputnik матбуот марказида Ўзбекистон–Россия савдо ҳамкорлиги муҳокама этилади

ТОШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида Россия экспорт марказининг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Павел Буханов иштирокида Ўзбекистон ва Россия Федерацияси ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантиришга бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади. Тадбир 15 август куни, Тошкент вақти билан соат 11:00 да бошланади. Спикер икки мамлакат савдо-иқтисодий ҳамкорлиги учун қайси соҳаларда энг катта салоҳият кўраётгани ва қўшма лойиҳалар қандай қилиб иқтисодий ривожланиш драйверларига айланаётгани ҳақида маълумот беради.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Рўйхатдан ўтиш учун:+998971907178️ Телеграм: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
ТОШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида Россия экспорт марказининг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Павел Буханов иштирокида Ўзбекистон ва Россия Федерацияси ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантиришга бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.
Тадбир 15 август куни, Тошкент вақти билан соат 11:00 да бошланади. Спикер икки мамлакат савдо-иқтисодий ҳамкорлиги учун қайси соҳаларда энг катта салоҳият кўраётгани ва қўшма лойиҳалар қандай қилиб иқтисодий ривожланиш драйверларига айланаётгани ҳақида маълумот беради.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади.
️ Телеграм: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.