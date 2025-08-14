https://sputniknews.uz/20250814/ozbekiston-pensiya-yoshi-51227356.html
Ўзбекистонда пенсия ёшидаги аҳоли улуши камаймоқда
Ўзбекистон аҳолисининг 56 фоизи меҳнатга лаёқатли ёшдаги кишилардир. Меҳнатга лаёқатли ёшдан кичиклар — 32,2% ни, меҳнатга лаёқатли ёшдан катталар эса — 11,8%...
2025-08-14T13:10+0500
2025-08-14T13:10+0500
2025-08-14T13:42+0500
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 2025 йил 1 июль ҳолатига 37,9 миллион кишини ташкил этган.Шундан 21,2миллиони ёки жами аҳолининг 56 фоизи меҳнатга лаёқатли ёшдаги кишилардир.Меҳнатга лаёқатли ёшдан кичиклар 12,2 миллион киши (32,2%)ни ташкил этади.Меҳнатга лаёқатли ёшдан катталар - 4,5 миллион киши (11,8%).Шуни таъкидлаш керакки, ушбу қўмитанинг аввал берган маълумотига кўра, жорий йилнинг 1 апрель ҳолатига пенсия ёшидан катта, яъни меҳнатга лаёқатли ёшдан катта бўлган аҳоли улуши 11,9 фоизни ташкил этган.Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон Меҳнат кодекси ва “Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги қонунига мувофиқ, республикада аҳолининг меҳнатга лаёқатли қисмига 16 ёшдан 55 ёшгача бўлган аёллар ҳамда 16 ёшдан 60 ёшгача бўлган эркаклар киради.
13:10 14.08.2025 (янгиланди: 13:42 14.08.2025)
Ўзбекистон аҳолисининг 56 фоизи меҳнатга лаёқатли ёшдаги кишилардир. Меҳнатга лаёқатли ёшдан кичиклар — 32,2% ни, меҳнатга лаёқатли ёшдан катталар эса — 11,8% ни ташкил этади.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига
кўра, Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 2025 йил 1 июль ҳолатига 37,9 миллион кишини ташкил этган.
Шундан 21,2миллиони ёки жами аҳолининг 56 фоизи меҳнатга лаёқатли ёшдаги кишилардир.
Меҳнатга лаёқатли ёшдан кичиклар 12,2 миллион киши (32,2%)ни ташкил этади.
Меҳнатга лаёқатли ёшдан катталар - 4,5 миллион киши (11,8%).
Шуни таъкидлаш керакки, ушбу қўмитанинг аввал берган маълумотига кўра, жорий йилнинг 1 апрель ҳолатига пенсия ёшидан катта, яъни меҳнатга лаёқатли ёшдан катта бўлган аҳоли улуши 11,9 фоизни ташкил этган.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон Меҳнат кодекси ва “Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги қонунига мувофиқ, республикада аҳолининг меҳнатга лаёқатли қисмига 16 ёшдан 55 ёшгача бўлган аёллар ҳамда 16 ёшдан 60 ёшгача бўлган эркаклар киради.