Ўзбекистонда энг кўп қайси давлат корхона очган?
Ўзбекистонда энг кўп қайси давлат корхона очган?
Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 16 609 та корхоналар фаолият юритмоқда. Уларнинг энг кўпи Хитой ва Россия иштирокида очилган. 14.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 август ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 16 609 та корхоналар фаолият юритмоқда. Улардан 4 094 таси қўшма ва 12 515 таси хорижий корхоналардир. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан солиштирганда 16,4 фоизга ошган.Корхона ташкил этиш бўйича Хитой (4250 та) ва Россия (3093) етакчи.Батафсил Sputnik Ўзбекистон инфографикасида танишинг.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 август ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 16 609 та корхоналар фаолият юритмоқда.
Улардан 4 094 таси қўшма ва 12 515 таси хорижий корхоналардир.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан солиштирганда 16,4 фоизга ошган.
Корхона ташкил этиш бўйича Хитой (4250 та) ва Россия (3093) етакчи.
Батафсил Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида танишинг.