https://sputniknews.uz/20250812/xorijliklar-ozbekiston-51200578.html
Хорижликлар қандай мақсадларда Ўзбекистонга келмоқда?
Хорижликлар қандай мақсадларда Ўзбекистонга келмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь давомида жами қарийб 5,3 млн нафар хорижлик Ўзбекистонга келган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 1,7 млн нафарга ёки 48,9 % га ошган.
2025-08-12T19:00+0500
2025-08-12T19:00+0500
2025-08-12T19:00+0500
инфографика
мултимедиа
туризм
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51197241_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3a2c6d571cbae3b324ea494bdd8f7ba.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь давомида жами қарийб 5,3 млн нафар хорижлик Ўзбекистонга келган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 1,7 млн нафарга ёки 48,9 % га ошган.3,5 млн нафардан зиёд хорижлик Ўзбекистонга қариндошларини йўқлашга келган. 780 мингдан зиёд хорижлик саёҳат ва дам олиш учун Ўзбекистонни танлаган.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51197241_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_aad7a9b703b55a1dc7dd4fa559eb408c.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
хорижликлар ўзбекистон
Хорижликлар қандай мақсадларда Ўзбекистонга келмоқда?
Ярим йил давомида 3,5 млн нафардан зиёд хорижлик Ўзбекистонга қариндошларини йўқлашга келган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь давомида жами қарийб 5,3 млн нафар хорижлик Ўзбекистонга келган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 1,7 млн нафарга ёки 48,9 % га ошган.
3,5 млн нафардан зиёд хорижлик Ўзбекистонга қариндошларини йўқлашга келган. 780 мингдан зиёд хорижлик саёҳат ва дам олиш учун Ўзбекистонни танлаган.
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.