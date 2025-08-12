Ўзбекистон
Хорижликлар қандай мақсадларда Ўзбекистонга келмоқда?
Хорижликлар қандай мақсадларда Ўзбекистонга келмоқда?
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь давомида жами қарийб 5,3 млн нафар хорижлик Ўзбекистонга келган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 1,7 млн нафарга ёки 48,9 % га ошган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь давомида жами қарийб 5,3 млн нафар хорижлик Ўзбекистонга келган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 1,7 млн нафарга ёки 48,9 % га ошган.3,5 млн нафардан зиёд хорижлик Ўзбекистонга қариндошларини йўқлашга келган. 780 мингдан зиёд хорижлик саёҳат ва дам олиш учун Ўзбекистонни танлаган.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Ярим йил давомида 3,5 млн нафардан зиёд хорижлик Ўзбекистонга қариндошларини йўқлашга келган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь давомида жами қарийб 5,3 млн нафар хорижлик Ўзбекистонга келган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 1,7 млн нафарга ёки 48,9 % га ошган.
3,5 млн нафардан зиёд хорижлик Ўзбекистонга қариндошларини йўқлашга келган. 780 мингдан зиёд хорижлик саёҳат ва дам олиш учун Ўзбекистонни танлаган.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.
