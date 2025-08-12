https://sputniknews.uz/20250812/uch-qahramon-bozori-51185858.html
Уч қаҳрамон бозорининг 40 фоизи ёниб кетгани маълум бўлди
Бозорнинг дўконлар қурилган майдони 20.000 м/кв бўлиб, 12.000 м/кв савдо дўконлари ёнғиндан сақлаб қолинган. Ҳолат юзасидан жиноят иши кўзғатилган 12.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Тошкент вилоятининг Тошкент туманида жойлашган "Уч-қаҳрамон ихтисослашган савдо мажмуаси"да содир бўлган ёнғин оқибатида мажмуанинг 8 минг метр квадрат майдонидаги дўконлар вайрон бўлган. Бу ҳақда Бу ҳақда Тошкент вилояти ИИББ матбуот хизмати маълум қилди.Ҳолат юзасидан Ўзбекистон Жиноят кодексининг 259-моддаси 2-қисми "б" банди билан жиноят иши қўзғатилган.Ҳозир ёнғин келиб чиқиши сабабларига аниқлик киритиш мақсадида тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
2025
ТОШКЕНТ, 12 авг – Sputnik.
Тошкент вилоятининг Тошкент туманида жойлашган "Уч-қаҳрамон ихтисослашган савдо мажмуаси"да содир бўлган ёнғин оқибатида мажмуанинг 8 минг метр квадрат майдонидаги дўконлар вайрон бўлган. Бу ҳақда Бу ҳақда Тошкент вилояти ИИББ матбуот хизмати маълум қилди.
"Бозорнинг умумий дўконлар қурилган майдони 20.000 м/кв бўлиб, кўрилган тезкор чоралар натижасида 12.000 м/кв майдонда жойлашган савдо дўконлари ёнғиндан сақлаб қолинган. Ёнғин оқибатида тан жароҳати олган ёки ҳалок бўлганлар аниқланмаган", - дейилган хабарда.
Ҳолат юзасидан Ўзбекистон Жиноят кодексининг 259-моддаси 2-қисми "б" банди билан жиноят иши қўзғатилган.
Ҳозир ёнғин келиб чиқиши сабабларига аниқлик киритиш мақсадида тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.