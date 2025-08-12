https://sputniknews.uz/20250812/rossiya-talim-usullari-ozbekistonlik-maktab-oquvchilari-51190094.html
Россия таълим усуллари ўзбекистонлик мактаб ўқувчиларига қандай ёрдам бермоқда — видео
Россия таълим усуллари ўзбекистонлик мактаб ўқувчиларига қандай ёрдам бермоқда — видео
Sputnik Ўзбекистон
Таъкидланишича, ўзбекистонлик ўқувчилар олимпиада, муҳандислик беллашувлари ва математика турнирларида ўзларини муваффақиятли намоён этишмоқда. 12.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-12T13:02+0500
2025-08-12T13:02+0500
2025-08-12T13:02+0500
матбуот маркази
видео
матбуот маркази видео
россия
ўзбекистон
таълим
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51188549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0e364ddc756c802cebf543f55cbdf12.jpg
Sputnik матбуот марказида “Ақл кучи” (“Сила ума”) халқаро гуманитар лойиҳаси раҳбари Ксения Старигина иштирокида Россия ва Ўзбекистоннинг таълим соҳасидаги ҳамкорлигига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.Россия Маориф вазирлиги кўмагида ўзбекистонлик педагоглар замонавий Россия усуллари ва аниқ ва табиий фанлардан самарали дарс бериш имкониятига эга бўлишмоқда.2022 йилда бошланган “Ақл кучи” лойиҳаси муҳандислик ва техника таълими қадриятларини илгари суриш орқали Россия ҳамда хорижий давлатлар ўртасидаги ягона илмий-таълим маконини сақлаб қолишга ёрдам бермоқдаЛойиҳанинг деярли 4 йиллик фаолияти давомида 3000 нафардан зиёд ўқувчи таълим олди, уларнинг 1000 нафардан кўпроғи ўзбекистонлик ёшлар.Мақсад - Россия ва хорижий мамлакатлар ўртасидаги ягона илмий-таълим маконини сақлаб қолиш.Унинг қайд этишича, ўзбекистонлик ўқувчилар олимпиада, муҳандислик беллашувлари ва математика турнирларида ўзларини муваффақиятли намоён этишмоқда.Батафсил – Sputnik видеосида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51188549_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b579499605103c06a712d5359e0704c6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, матбуот маркази видео, россия, ўзбекистон, таълим, видео
видео, матбуот маркази видео, россия, ўзбекистон, таълим, видео
Россия таълим усуллари ўзбекистонлик мактаб ўқувчиларига қандай ёрдам бермоқда — видео
Эксклюзив
Таъкидланишича, ўзбекистонлик ўқувчилар олимпиада, муҳандислик беллашувлари ва математика турнирларида ўзларини муваффақиятли намоён этишмоқда.
Sputnik матбуот марказида “Ақл кучи” (“Сила ума”) халқаро гуманитар лойиҳаси раҳбари Ксения Старигина иштирокида Россия ва Ўзбекистоннинг таълим соҳасидаги ҳамкорлигига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Россия Маориф вазирлиги кўмагида ўзбекистонлик педагоглар замонавий Россия усуллари ва аниқ ва табиий фанлардан самарали дарс бериш имкониятига эга бўлишмоқда.
2022 йилда бошланган “Ақл кучи” лойиҳаси муҳандислик ва техника таълими қадриятларини илгари суриш орқали Россия ҳамда хорижий давлатлар ўртасидаги ягона илмий-таълим маконини сақлаб қолишга ёрдам бермоқда
Лойиҳанинг деярли 4 йиллик фаолияти давомида 3000 нафардан зиёд ўқувчи таълим олди, уларнинг 1000 нафардан кўпроғи ўзбекистонлик ёшлар.
“Бу нафақат Тошкент! Самарқанд, Наманган, Гулистон, Қарши ва Андижон мактаблари ҳам лойиҳага қўшилди. Айниқса, бугунги кунда Андижон ўқитувчи ва ўқувчилари фаоллиги билан етакчилардан бири”, — таъкидлади Старигина.
Мақсад - Россия ва хорижий мамлакатлар ўртасидаги ягона илмий-таълим маконини сақлаб қолиш.
“Яъни ёшларимиз ва ўсмирларимиз ўзларини максимал даражада самарали намоён эта оладиган ва юқори ҳаётий натижаларга эриша оладиган умумий мулоқот майдонини яратишимиздир. Биз нафақат Россия таълими қадриятларини, балки умуман олганда муҳандислик таълими қадриятларини тарғиб қилмоқдамиз”, - деди “Ақл кучи” халқаро гуманитар лойиҳаси раҳбари.
Унинг қайд этишича, ўзбекистонлик ўқувчилар олимпиада, муҳандислик беллашувлари ва математика турнирларида ўзларини муваффақиятли намоён этишмоқда.
Батафсил – Sputnik
видеосида.