Sputnik матбуот марказида ШҲТ маконида рақамли савдо ривожланиши муҳокама қилинади
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. 12 август куни Sputnik матбуот марказида ШҲТ маконида рақамли савдо ривожланиши муҳокама қилинадиБу мавзуга бағишланган Тошкент – Москва видеокўприк мулоқоти соат 14:00 да бошланади.Тошкентдаги иштирокчи:Москвадаги иштирокчи:Иштирокчилар ШҲТда рақамли савдони ривожлантириш, савдо операцияларини соддалаштириш учун рақамли ечимлар имкониятларини, шунингдек, Россия ва Ўзбекистон бизнесларининг ташкилот доирасида рақамлаштиришдан манфаатдор эканини муҳокама қилишади.Анжуманга журналистлар таклиф этилади. Рўйхатдан ўтиш учун:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
Янгиликлар
uz_UZ
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. 12 август куни Sputnik матбуот марказида ШҲТ маконида рақамли савдо ривожланиши муҳокама қилинади
Бу мавзуга бағишланган Тошкент – Москва видеокўприк мулоқоти соат 14:00 да бошланади.
Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси Электрон тижорат соҳасидаги тадбиркорларга кўмаклашиш бошқармаси бошлиғи Мирислом Йўлдошев.
Россия Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Россия-Ўзбекистон ишбилармонлар кенгаши раиси Андрей Кузяев.
Иштирокчилар ШҲТда рақамли савдони ривожлантириш, савдо операцияларини соддалаштириш учун рақамли ечимлар имкониятларини, шунингдек, Россия ва Ўзбекистон бизнесларининг ташкилот доирасида рақамлаштиришдан манфаатдор эканини муҳокама қилишади.
Анжуманга журналистлар таклиф этилади. Рўйхатдан ўтиш учун:
a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.