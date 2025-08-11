Ўзбекистон
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази "Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи таркибига киради.
Sputnik матбуот марказида ШҲТ маконида рақамли савдо ривожланиши муҳокама қилинади
Иштирокчилар ШҲТда рақамли савдони ривожлантириш, Россия ва Ўзбекистон бизнесларининг ташкилот доирасида рақамлаштиришдан манфаатдор эканини муҳокама қилишади.
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. 12 август куни Sputnik матбуот марказида ШҲТ маконида рақамли савдо ривожланиши муҳокама қилинадиБу мавзуга бағишланган Тошкент – Москва видеокўприк мулоқоти соат 14:00 да бошланади.Тошкентдаги иштирокчи:Москвадаги иштирокчи:Иштирокчилар ШҲТда рақамли савдони ривожлантириш, савдо операцияларини соддалаштириш учун рақамли ечимлар имкониятларини, шунингдек, Россия ва Ўзбекистон бизнесларининг ташкилот доирасида рақамлаштиришдан манфаатдор эканини муҳокама қилишади.Анжуманга журналистлар таклиф этилади. Рўйхатдан ўтиш учун:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
Sputnik матбуот марказида ШҲТ маконида рақамли савдо ривожланиши муҳокама қилинади

12:53 11.08.2025
© SputnikПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.08.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Иштирокчилар ШҲТда рақамли савдони ривожлантириш, Россия ва Ўзбекистон бизнесларининг ташкилот доирасида рақамлаштиришдан манфаатдор эканини муҳокама қилишади.
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. 12 август куни Sputnik матбуот марказида ШҲТ маконида рақамли савдо ривожланиши муҳокама қилинади
Бу мавзуга бағишланган Тошкент – Москва видеокўприк мулоқоти соат 14:00 да бошланади.
Тошкентдаги иштирокчи:
Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси Электрон тижорат соҳасидаги тадбиркорларга кўмаклашиш бошқармаси бошлиғи Мирислом Йўлдошев.
Москвадаги иштирокчи:
Россия Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Россия-Ўзбекистон ишбилармонлар кенгаши раиси Андрей Кузяев.
Иштирокчилар ШҲТда рақамли савдони ривожлантириш, савдо операцияларини соддалаштириш учун рақамли ечимлар имкониятларини, шунингдек, Россия ва Ўзбекистон бизнесларининг ташкилот доирасида рақамлаштиришдан манфаатдор эканини муҳокама қилишади.
Анжуманга журналистлар таклиф этилади. Рўйхатдан ўтиш учун:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
