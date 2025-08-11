Ўзбекистон
Ўзбекистонлик спортчилар илк бор академик эшкак эшиш бўйича ЖЧда совриндор бўлишди
Ўзбекистонлик спортчилар илк бор академик эшкак эшиш бўйича ЖЧда совриндор бўлишди
2025-08-11T12:03+0500
2025-08-11T12:03+0500
литва
спорт
жаҳон чемпионати
туризм ва спорт вазирлиги
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Литванинг Тракай шаҳрида академик эшкак эшиш бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати якунланди. Ўзбекистон тарихда илк бор жаҳон чемпионатида медаль олди. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Совриндорлар:Аёллар ўсмирлар жуфтлиги (рулчисиз) (JW2-) — Райҳон Сатторова ва Айдана Сметуллаева. Эркаклар ўсмирлар яккалик (JM1x) — Жамол Турғунов.
литва, спорт, жаҳон чемпионати, туризм ва спорт вазирлиги
литва, спорт, жаҳон чемпионати, туризм ва спорт вазирлиги

12:03 11.08.2025
Литвада ўтказилган ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон спортчилари академик эшкак эшиш бўйича тарихий натижага эришди — спортчилар илк бор иккита кумуш медални қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Литванинг Тракай шаҳрида академик эшкак эшиш бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати якунланди. Ўзбекистон тарихда илк бор жаҳон чемпионатида медаль олди. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
"Ушбу мусобақа Ўзбекистон учун тарихий бўлди — мамлакатимиз спортчилари илк бор жаҳон чемпионати совриндорлари қаторига кирди. Қизғин курашда вакилларимиз икки кумуш медални қўлга киритишди", - дейилган хабарда.
Совриндорлар:
Аёллар ўсмирлар жуфтлиги (рулчисиз) (JW2-) — Райҳон Сатторова ва Айдана Сметуллаева.
Эркаклар ўсмирлар яккалик (JM1x) — Жамол Турғунов.
