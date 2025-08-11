https://sputniknews.uz/20250811/ai-92-benzin-51164480.html
Ўзбекистонда Аи-92 маркали бензин арзонлашди
Ўзбекистонда Аи-92 маркали бензин арзонлашди
Бухоро нефтни қайта ишлаш заводида ишлаб чиқарилган АИ-92 русумли автобензиннинг биржа савдоларидаги 1 тоннаси бошланғич нархи биринчи босқичда 12 млн 881 минг сўмдан 12 млн 628 минг сўмга туширилди. Бу эса ўз навбатида, 1 литр АИ-92 русумидаги автобензиннинг биржадаги бошланғич нархи 9 400 сўм дегани
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Ўзбекистонда Аи-92 маркали бензин арзонлашди. Бу ҳақда "Ўзбекнефтгаз" АЖ ахборот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, бу нафақат истеъмолчилар учун қулай нарх, балки бутун бозорга ижобий таъсир кўрсатади."Ўзбекнефтгаз" ички бозорни ривожлантириш ва истеъмолчилар манфаатларини қўллаб-қувватлаш мақсадида юқори октанли ёқилғи нархларини босқичма-босқич пасайтириш ишларини давом эттиришини маълум қилган.
Ўзбекистонда Аи-92 маркали бензин арзонлашди
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik.
Ўзбекистонда Аи-92 маркали бензин арзонлашди. Бу ҳақда “Ўзбекнефтгаз” АЖ ахборот хизмати хабар берди.
“Бухоро нефтни қайта ишлаш заводида ишлаб чиқарилган АИ-92 русумли автобензиннинг биржа савдоларидаги 1 тоннаси бошланғич нархи биринчи босқичда 12 млн 881 минг сўмдан 12 млн 628 минг сўмга туширилди. Бу эса ўз навбатида, 1 литр АИ-92 русумидаги автобензиннинг биржадаги бошланғич нархи 9 400 сўм дегани”, - дейилади хабарда.
Таъкидланишича, бу нафақат истеъмолчилар учун қулай нарх, балки бутун бозорга ижобий таъсир кўрсатади.
"Ўзбекнефтгаз" ички бозорни ривожлантириш ва истеъмолчилар манфаатларини қўллаб-қувватлаш мақсадида юқори октанли ёқилғи нархларини босқичма-босқич пасайтириш ишларини давом эттиришини маълум қилган.