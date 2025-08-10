https://sputniknews.uz/20250810/migratsiya-turizm-oltoy-olkasi-51156447.html
Миграция ва туризм: Олтой ўлкаси билан ҳамкорлик кенгайтирилади
Миграция ва туризм: Олтой ўлкаси билан ҳамкорлик кенгайтирилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон дипломатлари Россиянинг Олтой ўлкаси мутасаддилари билан миграция ва туризм йўналишидаги ҳамкорлик истиқболларини келишиб олдилар
2025-08-10T14:30+0500
2025-08-10T14:30+0500
2025-08-10T14:43+0500
ўзбекистон - россия
миграция
ҳамкорлик
дипломатлар
олтой ўлкаси
туризм
новосибирск
музокаралар
учрашув
мигрантлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/17/37090272_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20e9b4e6a723e663def5f4f2812d6b79.jpg
ТОШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Ўзбекистон дипломатлари Россиянинг Олтой ўлкаси мутасаддилари билан миграция ва туризм йўналишидаги ҳамкорлик истиқболларини келишиб олдилар. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди.Ўзбекистоннинг Новосибирскдаги бош консули Аслам Акбаров Россиянинг Барнаул шаҳрида ҳудуд мутасаддилари билан музокаралар ўтказди.Учрашувларда миграция, маданият ва туризм соҳасидаги икки томонлама ҳамкорлик масалалари хусусида фикр алмашилди.Россия томони билан Ўзбекистон фуқароларининг Олтой ўлкасида бўлиш шартлари ва мавжуд муаммолар батафсил таҳлил қилинди.Учрашувларда маданият ва туризм соҳасидаги ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилди. Шу йил сентябрь ойида Олтой ўлкасида Ўзбекистоннинг маданий ва сайёҳлик салоҳияти тақдимотини ўтказиш, октябрь ойида эса ўлка туризм соҳаси вакиллари учун Ўзбекистонга инфо-тур ташкил этиш бўйича келишувга эришилди.
https://sputniknews.uz/20250309/oltoy-ozbekiston-ishga-soha-48312140.html
олтой ўлкаси
новосибирск
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/17/37090272_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4818990fd4c50c4c852be722e2cb860d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миграция туризм олтой ўлкаси
миграция туризм олтой ўлкаси
Миграция ва туризм: Олтой ўлкаси билан ҳамкорлик кенгайтирилади
14:30 10.08.2025 (янгиланди: 14:43 10.08.2025)
Учрашувларда миграция, маданият ва туризм соҳасидаги икки томонлама ҳамкорлик масалалари хусусида фикр алмашилди.
ТОШКЕНТ, 10 авг – Sputnik.
Ўзбекистон дипломатлари Россиянинг Олтой ўлкаси мутасаддилари билан миграция ва туризм йўналишидаги ҳамкорлик истиқболларини келишиб олдилар. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди.
Ўзбекистоннинг Новосибирскдаги бош консули Аслам Акбаров Россиянинг Барнаул шаҳрида ҳудуд мутасаддилари билан музокаралар ўтказди.
Учрашувларда миграция, маданият ва туризм соҳасидаги икки томонлама ҳамкорлик масалалари хусусида фикр алмашилди.
Маълум қилинишича, Олтой ўлкасида уч мингга яқин Ўзбекистон фуқаролари вақтинча истиқомат қилмоқда. Бундан ташқари, Олтой ўлкасидаги меҳнат мигрантларининг 50 фоизини Ўзбекистон фуқаролари ташкил қилади.
Россия томони билан Ўзбекистон фуқароларининг Олтой ўлкасида бўлиш шартлари ва мавжуд муаммолар батафсил таҳлил қилинди.
Бош консул Аслам Акбаров ушбу ҳудуд миграция органлари Олтой ўлкаси иқтисодиёти ва қишлоқ хўжалигининг турли тармоқларида меҳнат қилаётган Ўзбекистон фуқароларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳурмат қилиши муҳимлигини таъкидлади. Шу билан бирга, миграция йўналишида самарали мулоқотни давом эттиришдан ўзаро манфаатдорлик билдирилди.
Учрашувларда маданият ва туризм соҳасидаги ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилди. Шу йил сентябрь ойида Олтой ўлкасида Ўзбекистоннинг маданий ва сайёҳлик салоҳияти тақдимотини ўтказиш, октябрь ойида эса ўлка туризм соҳаси вакиллари учун Ўзбекистонга инфо-тур ташкил этиш бўйича келишувга эришилди.