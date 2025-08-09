https://sputniknews.uz/20250809/ozbekiston-avtomobillar-51140358.html
Ўзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 441,5 мингтага ошди
Ўзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 441,5 мингтага ошди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 441,5 мингтага ошди .2025 йилнинг 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда жисмоний шахсларга тегишли 4 612,7 мингта автотранспорт воситалари рўйхатга олинган.
2025-08-09T14:06+0500
2025-08-09T14:06+0500
2025-08-09T14:06+0500
жамият
ўзбекистон
автомобил
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0d/47523493_0:113:2156:1325_1920x0_80_0_0_d42b1408eb8c31525813a706df4c9fbc.jpg
ТОШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Ўзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 441,5 мингтага ошди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.2025 йилнинг 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда жисмоний шахсларга тегишли 4 612,7 мингта автотранспорт воситалари рўйхатга олинган.2024 йилнинг мос даврига нисбатан автомобиллар сони 441,5 мингтага ошган.Жисмоний шахсларга тегишли автотранспорт воситаларининг турлари бўйича сони:
https://sputniknews.uz/20250516/1-iyundan-radarlar-ayrim-jarimalarni--yozmaydi--yangi-qonun-49398272.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0d/47523493_119:0:2035:1437_1920x0_80_0_0_bb130a522b34d0bb603516164217cbf3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон автомобиллар
Ўзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 441,5 мингтага ошди
Ўзбекистонда жисмоний шахсларга тегишли 4 612,7 мингта автотранспорт воситалари рўйхатга олинган.
ТОШКЕНТ, 9 авг – Sputnik.
Ўзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 441,5 мингтага ошди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.
2025 йилнинг 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда жисмоний шахсларга тегишли 4 612,7 мингта автотранспорт воситалари рўйхатга олинган.
Уларнинг асосий қисмини енгил автомобиллар (жамига нисбатан улуши 93%) ташкил этади.
2024 йилнинг мос даврига нисбатан автомобиллар сони 441,5 мингтага ошган.
Жисмоний шахсларга тегишли автотранспорт воситаларининг турлари бўйича сони:
енгил автомобиллар – 4 289,0 минг дона;
юк автомобиллари – 302,6 минг дона;
микроавтобуслар – 7,7 минг дона;
махсус транспорт воситалари – 7,3 минг дона;
автобуслар – 6,1 минг дона.