Таълим ташкилотларини давлат аккредитациясидан ўтказиш тартиби белгиланди
Таълим ташкилотларини давлат аккредитациясидан ўтказиш тартиби белгиланди
Таълим ташкилотларини давлат аккредитациясидан ўтказиш тартиби белгиланди
Давлат аккредитациясидан ўтказиш 4 босқичдан иборат бўлади. Аризалар 15 иш кунида кўриб чиқилади.
ТОШКЕНТ, 8 авг – Sputnik.
Ўзбекистон ҳукуматининг 6 августдаги қарори (498-сон) билан “Ўрта махсус, касбий, олий ва олий таълимдан кейинги таълим, шунингдек, кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ташкилотларини комплекс ҳамда махсус давлат аккредитациясидан ўтказиш тартиби тўғрисида”ги низом тасдиқланди.
Низомга кўра, давлат аккредитациясидан ўтказиш қуйидаги босқичлардан иборат:
1-босқич - аризани расмийлаштириш;
2-босқич - таълим сифатини ички баҳолаш;
3-босқич - таълим сифатини ташқи баҳолаш;
4-босқич - давлат аккредитацияси бўйича якуний қарор қабул қилиш.
Таълим дастурларини махсус давлат аккредитациясидан ўтказиш тўғрисида аризалар келгуси ўқув йилида фаолиятини бошлаш учун ҳар йили 1 октябрдан келгуси йилнинг 31 январигача қабул қилинади.
Аризага қуйидаги ҳужжатлар илова қилинади:
лицензия/юридик шахснинг гувоҳнома нусхаси;
аризани кўриб чиқиш учун белгиланган миқдордаги йиғимларни амалга оширганлик тўғрисидаги маълумотнома;
давлат аккредитацияси жараёнларига бириктирилган масъул ходимнинг маълумотлари.
Аризалар 15 иш кунида кўриб чиқилади.
Таълим дастури “давлат аккредитациясидан ўтди” деб эътироф этилганда, махсус давлат аккредитациясидан ўтганлиги тўғрисидаги сертификат 1 ҳафта муддатда берилади ва мазкур таълим дастури бўйича кадрлар тайёрлашга рухсат этилади.