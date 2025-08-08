Россия ҳарбийлари бир ҳафта ичида 8 та “Storm Shadow” қанотли ракетани уриб туширди
Россия Қуролли кучлари бир ҳафта ичида Буюк Британияда ишлаб чиқарилган 8 та "Storm Shadow" қанотли ракетани уриб туширди ва Қора денгиз флоти томонидан 3 та экипажсиз катер йўқ қилинди.
ТОШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Россия қўшинлари бир ҳафта ичида Украина ҳарбий-саноат комплекси корхоналари, Марказий ҳарбий округлар ва Украина Қуролли кучлари жойлашган жойларга учувчисиз учиш аппарати ва юқори аниқликдаги қуроллар билан 7 та зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Россия Қуролли кучлари бир ҳафта ичида Буюк Британияда ишлаб чиқарилган 8 та "Storm Shadow" қанотли ракетани уриб туширди;
Россия Қуролли кучлари бир ҳафта ичида иккита аҳоли пунктини озод қилди;
"Днепр" гуруҳи ҳаракатлари натижасида Украина Қуролли кучлари бир ҳафта ичида 490 нафардан ортиқ ҳарбий ва 24 та ўқ-дори омборини йўқотди;
"Шимол" гуруҳи масъулият зонасида Украина Қуролли кучлари бир ҳафта ичида 1 290 нафардан ортиқ аскарини йўқотди;
"Жануб" гуруҳи жавобгарлик зонасида Украина Қуролли кучларининг йўқотишлари бир ҳафта ичида 1 075 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчини ташкил этди;
- Украина Қуролли кучлари бир ҳафта ичида ичида "Шарқ" гуруҳи жавобгарлик зонасида 1 530 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчиларини йўқотди;
Украина Қуролли кучлари бир ҳафта ичида "Марказ" қўшинлари гуруҳи масъул ҳудудида 2 725 нафаргача аскарини йўқотди;
Украина Қуролли кучлари бир ҳафта ичида "Ғарб" қўшинлар гуруҳининг масъулият зонасида 1615 нафардан ортиқ аскарини йўқотди.
Шунингдек, Қора денгиз флоти томонидан Қора денгиз акваториясида бир ҳафта ичида Украина Қуролли кучларининг 3 та экипажсиз катери йўқ қилинганлиги тўғрисида маълумот берилди.