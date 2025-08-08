Қозоғистонда Россия иштирокида АЭС қурилиши бошланди

Ўзбекистон
Қозоғистоннинг жануби-шарқидаги Олмаота вилоятининг Улкен посёлкасида республикада биринчи атом электр станцияси (АЭС) қурилиши бошланди. Лойиҳанинг бош пудратчиси Россиянинг "Росатом" давлат корпорацияси ҳисобланади.
ТОШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Қозоғистоннинг жануби-шарқидаги Олмаота вилоятининг Улкен посёлкасида республикада биринчи атом электр станцияси (АЭС) қурилиши бошланди. Лойиҳанинг бош пудратчиси Россиянинг "Росатом" давлат корпорацияси ҳисобланади. Бу ҳақда Қозоғистон Атом энергияси агентлиги матбуот хизмати хабар берди.Лойиҳа тинч атом соҳасида Россия-Қозоғистон ҳамкорлиги доирасида амалга оширилмоқда. АЭС 2035-2036 йилларда ишга туширилиши режалаштирилган.Қурилиш бошланишига бағишланган тантанали тадбирда "Росатом" бош директори Алексей Лихачёв ва Қозоғистон атом энергияси агентлиги раиси Алмасадам Саткалиев иштирок этишди.Қурилишнинг дастлабки босқичи қидирув-муҳандислик ишларини ўз ичига олади. 8 август куни Қозоғистон томони "Росатом" вакилига тадқиқотлар ўтказиш учун бўлажак станция ҳудудидан олинган тупроқ намуналари солинган капсулани тантанали равишда топширди.2025 йил июнь ойида энг қулай шартларни таклиф қилган "Росатом" лойиҳани амалга оширишга бошчилик қилиши маълум бўлди.Қозоғистон ҳукумати яна иккита АЭС қуриш имкониятини кўриб чиқмоқда. Уларнинг жойлашуви ҳали аниқланмаган, бироқ потенциал пудратчилар орасида Хитойнинг "China National Nuclear Corporation" (CNNC) давлат корпорацияси тилга олинган.Эслатиб ўтамиз, Россиянинг "Росатом" давлат корпорацияси Ўзбекистон билан ҳам атом электр станцияси қурилишида ҳамкорлик қилмоқда ва мамлакатда қуввати 330 МВт бўлган кичик модулли реакторлар қурилишини амалга оширмоқда.
2025 йил июнь ойида энг қулай шартларни таклиф қилган “Росатом” лойиҳани амалга оширишга бошчилик қилиши маълум бўлди.
Қозоғистон ҳукумати яна иккита АЭС қуриш имкониятини кўриб чиқмоқда. Уларнинг жойлашуви ҳали аниқланмаган, бироқ потенциал пудратчилар орасида Хитойнинг "China National Nuclear Corporation" (CNNC) давлат корпорацияси тилга олинган.
Эслатиб ўтамиз, Россиянинг "Росатом" давлат корпорацияси Ўзбекистон билан ҳам атом электр станцияси қурилишида ҳамкорлик қилмоқда ва мамлакатда қуввати 330 МВт бўлган кичик модулли реакторлар қурилишини амалга оширмоқда.
