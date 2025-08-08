Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250808/eoii-tunis-51124909.html
ЕОИИ ва Тунис ўртасида эркин савдо тўғрисида битим имзоланиши мумкин
ЕОИИ ва Тунис ўртасида эркин савдо тўғрисида битим имзоланиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Тунис ўртасида эркин савдо зонаси тўғрисида битим имзолаш мақбуллигини ўрганиб чиқмоқда.
2025-08-08T15:23+0500
2025-08-08T15:23+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
савдо
тунис
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1208/53/12085390_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_9468604e010db60ada253dbbfdc80d55.jpg
ТОШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Тунис ўртасида эркин савдо зонаси тўғрисида битим имзолаш мақбуллигини ўрганиб чиқмоқда. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.ЕИК штаб-квартирасида ЕОИИ ва Тунис ўртасида савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди.ЕОИИ мамлакатлари ваколатли давлат органлари, бизнес ҳамжамияти ва илмий доиралари вакиллари, хусусан, аъзо давлатлардан экспорт қилувчиларнинг Тунис бозорига бир қатор аниқ секторлар бўйича кириш хусусиятларини, шунингдек савдо тўсиқларини бартараф этиш масалаларини кўриб чиқишди.Таъкидланишича, Тунис Африканинг жадал ривожланаётган бозорига етказиб беришни рағбатлантириш учун муҳим ўйинчилардан бири.Маълум қилинишича, томонлар ўзаро савдо-сотиқдаги савдо тўсиқларини аниқлаш ва бартараф этишни режалаштиришган ва товар айирбошлаш ҳажмининг сезиларли ўсиш салоҳиятини кўришмоқда.
https://sputniknews.uz/20250806/indoneziya-eoii-savdo-kelishuvi-51079103.html
тунис
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1208/53/12085390_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_5b2ba5feec6b77f730239020709453bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
евроосиё иқтисодий комиссияси (еик) евроосиё иқтисодий иттифоқи (еоии) тунис эркин савдо зонаси битим
евроосиё иқтисодий комиссияси (еик) евроосиё иқтисодий иттифоқи (еоии) тунис эркин савдо зонаси битим

ЕОИИ ва Тунис ўртасида эркин савдо тўғрисида битим имзоланиши мумкин

15:23 08.08.2025
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Медиабанкка ўтишФлаг Туниса
Флаг Туниса - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.08.2025
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Тунис Африканинг жадал ривожланаётган бозорига етказиб беришни рағбатлантириш учун муҳим ўйинчилардан бири сифатида кўрилмоқда.
ТОШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Тунис ўртасида эркин савдо зонаси тўғрисида битим имзолаш мақбуллигини ўрганиб чиқмоқда. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
ЕИК штаб-квартирасида ЕОИИ ва Тунис ўртасида савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди.
ЕОИИ мамлакатлари ваколатли давлат органлари, бизнес ҳамжамияти ва илмий доиралари вакиллари, хусусан, аъзо давлатлардан экспорт қилувчиларнинг Тунис бозорига бир қатор аниқ секторлар бўйича кириш хусусиятларини, шунингдек савдо тўсиқларини бартараф этиш масалаларини кўриб чиқишди.
Таъкидланишича, Тунис Африканинг жадал ривожланаётган бозорига етказиб беришни рағбатлантириш учун муҳим ўйинчилардан бири.
“Комиссия ҳозир ЕОИИ ва унинг аъзо давлатларнинг Тунис Республикаси билан эркин савдо тўғрисида битим тузиши мақсадга мувофиқлигини ўрганмоқда”, - дейилган хабарда.
Маълум қилинишича, томонлар ўзаро савдо-сотиқдаги савдо тўсиқларини аниқлаш ва бартараф этишни режалаштиришган ва товар айирбошлаш ҳажмининг сезиларли ўсиш салоҳиятини кўришмоқда.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.08.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Индонезия ва ЕОИИ декабрда савдо келишувини имзолайди
6 Август, 14:43
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0