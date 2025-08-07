Ўзбекистон
Тадбирнинг асосий мақсади – Ўзбекистонда тўлов тизимлари ва рақамли молиявий инфратузилмаларнинг ривожланиш жараёни билан яқиндан танишиш ҳамда тажриба алмашишдан иборат бўлди.
ТОШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Венгрия Марказий банки Ўзбекистоннинг тўлов тизимлари тажрибасини ўрганмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Марказий банки матбуот хизмати хабар берди.Марказий банкда Венгрия Марказий банки делегацияси вакиллари билан учрашув бўлиб ўтди.Учрашув чоғида молиявий оммабоплик, киберхавфсизлик, инновацион тўлов ечимлари ва хусусий сектор иштирокида амалга оширилаётган лойиҳалар муҳокама қилинди.Шунингдек, меҳмонлар бир қатор маҳаллий банклар ва тўлов ташкилотларига ташриф буюриб, уларнинг фаолияти билан ҳам яқиндан танишдилар.
10:39 07.08.2025
ТОШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Венгрия Марказий банки Ўзбекистоннинг тўлов тизимлари тажрибасини ўрганмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Марказий банки матбуот хизмати хабар берди.
Марказий банкда Венгрия Марказий банки делегацияси вакиллари билан учрашув бўлиб ўтди.
Тадбирнинг асосий мақсади Ўзбекистонда тўлов тизимлари ва рақамли молиявий инфратузилмаларнинг ривожланиш жараёни билан яқиндан танишиш ҳамда тажриба алмашишдан иборат бўлди.

Учрашув чоғида молиявий оммабоплик, киберхавфсизлик, инновацион тўлов ечимлари ва хусусий сектор иштирокида амалга оширилаётган лойиҳалар муҳокама қилинди.
Шунингдек, меҳмонлар бир қатор маҳаллий банклар ва тўлов ташкилотларига ташриф буюриб, уларнинг фаолияти билан ҳам яқиндан танишдилар.
