БРИКС мамлакатлари АҚШ божларига қарши қўшма жавобни муҳокама қилмоқда
14:56 07.08.2025 (янгиланди: 15:05 07.08.2025)
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Медиабанкка ўтишXVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в узком составе
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/
Oбуна бўлиш
АҚШнинг янги божлари БРИКС билан яширин кескинликни очиқ можарога айлантириши мумкин. Бразилия, Хитой ва Ҳиндистоннинг реакцияси Вашингтонга қарши ягона фронт шаклланганидан далолат беради.
ТОШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Бразилия президенти Лула да Силва Ҳиндистон ва Хитой етакчилари билан АҚШ жорий қилган тарифлар бўйича қўшма позицияни келишиб олиш учун боғланишни режалаштираётгани ҳақида эълон қилинди.
Бразилия президенти Дональд Трамп билан тўғридан-тўғри музокаралар ўтказиш имкониятини кўрмаётганини таъкидлаб, "мен ўзимни ерга урмоқчи эмасман", деб қўшимча қилди.
"Қўшма Штатлар президенти Бразилия каби суверен давлат учун қоидаларни белгилай олишига ишонади. Буни қабул қилиб бўлмайди," - деди Лула да Силва Бразилия иқтисодиёти энди тўғридан-тўғри АҚШга боғлиқ эмаслигини, мамлакат энди дунёнинг кўплаб давлатлари билан мустаҳкам алоқаларга эга эканлигини таъкидлаб.
"Агар қўшма жавоб ишлаб чиқилса, бу БРИКС ва АҚШ ўртасидаги яширин тўқнашув динамикасида янги бурилиш бўлади, Трамп ўз сиёсати билан ҳудди шуларни олдини олмоқчи эди. Бу тўқнашув очиқ тус олади. Бундай ҳолда, Трампнинг тариф урушлари тескари таъсирга эга бўлади - БРИКС мамлакатларини ажратиш эмас, балки бирлаштириш омилига айланади," - деб ёзди Россиялик сенатор Алексей Пушков ўзининг Телеграм-каналида.
Ўз навбатида, Хитой Бразилияни қўллаб-қувватлашини ва АҚШнинг тариф сиёсатини қоралашини маълум қилди.
"Хитой Бразилиянинг миллий суверенитети ва қадр-қимматини ҳимоя қилишини қатъий қўллаб-қувватлайди ва Бразилиянинг ички ишларига асоссиз ташқи аралашувга қарши чиқади. Хитой Бразилияни БРИКС механизми орқали мамлакатлар ўртасидаги ҳамжиҳатлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлашда қатъий қўллаб-қувватлайди. Тарифлардан бошқа мамлакатларни бостириш учун қурол сифатида фойдаланиш БМТ Низомини бузади ва ЖСТ қоидаларига путур етказади", - деб ёзилган Хитой Ташқи ишлар вазирлигининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида.
Хитой Ташқи ишлар вазирлиги Бразилия билан икки томонлама ҳамкорликни чуқурлаштиришга тайёрлигини таъкидлади
Бундан ташқари, АҚШнинг унга қарши киритган тарифларига нисбатан Ҳиндистон ўз норозилигини билдирди.
"Биз аллақачон бу масалалар бўйича ўз позициямизни аниқ белгилаб олдик, жумладан, бизнинг импортимиз бозор омилларига асосланган ва Ҳиндистоннинг 1,4 миллиард аҳолисининг энергия хавфсизлигини таъминлаш учун амалга оширилмоқда. АҚШ қўшимча божлар жорий этишга қарор қилгани жуда ачинарли. Бу хатти-ҳаракатлар адолатсиз, ўзини оқламайдиган ва оқилона эмас", - деб ёзилган Ҳиндистон Ташқи ишлар вазирлигининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида.
Америкалик таҳлилчилар ҳам протекционизм сиёсатининг оқибатларидан хавотир билдиришмоқда. "The New York Times"нинг ёзишича, АҚШ президенти ҳинд импортига божларни ошириш орқали Ҳиндистон билан муносабатларни бузиши ҳамда Ҳиндистонни Россия ва Хитой билан яқинлаштириши мумкин, CNN телеканали эса экспертлар фикрига таяниб, Россия энергоресурсларини сотиб олувчи мамлакатларга қарши санкциялар Америка иқтисодиётига жиддий зарба бериши мумкинлигини таъкидлади.
Шундай қилиб, Трампнинг АҚШ манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган тариф сиёсати БРИКС давлатлари бирлашиши каби тескари натижага олиб келиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 30 июлда Дональд Трамп Бразилия маҳсулотларига божларни 50 фоизгача ошириш тўғрисидаги фармонни имзолади, 1 августда эса АҚШ Ҳиндистондан импортга 25 фоизлик божлар жорий этилишини эълон қилди.